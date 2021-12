Mediavalle : calavorno



Lavatrice prende fuoco in un sottoscala

lunedì, 27 dicembre 2021, 17:08

di andrea cosimini

Una lavatrice ha preso fuoco oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, in un sottoscala di un'abitazione in località Le Prata a Calavorno, nel comune di Coreglia.

Sono dovuti intervenire sul posto i vigili del fuoco della stazione di Castelnuovo di Garfagnana che, non senza fatica, sono riusciti a raggiungere l'abitazione. A causa delle strade strette, infatti, il camion non ce l'ha fatta a passare ed i pompieri hanno dovuto optare per un mezzo più piccolo.



Gli operatori hanno provveduto a spegnere l'incendio della lavatrice e a portarla in sicurezza, all'esterno della casa. Nessun ferito fortunatamente. La signora dell'abitazione, a fine intervento, ha liquidato brillantemente la brutta esperienza con una battuta: "Non sapevo dove stendere i panni, perché non avevo voglia di stirarli successivamente. Così, ho risolto il problema!"