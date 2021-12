Mediavalle : pescaglia



Museo del Castagno mèta di turisti anche in tempi di Covid

martedì, 7 dicembre 2021, 08:50

Con tutte le difficoltà per le normative imposte per la pandemia da Covid e con grande sacrificio, sono stati accolti tutti quei turisti che hanno raggiunto Colognora per visitare il Museo del Castagno nonchè quello dedicato al Musicista Alfredo Catalani, quest'ultimo legato profondamente al ceppo della famiglia con Colognora, come evidenziato nel volume recentemente edito dal titolo “Gentes Catalanianae”.

Dal giorno 8 dicembre, come di consueto il museo cesserà le aperture nei giorni festivi che riprenderanno il 25 aprile 2022, giorno di Pasquetta, con orario 15 - 18.

Comunque i musei resteranno visitabili in qualsiasi giorno ma su appuntamento da prendere tramite le seguenti mail: info@museodelcastagno.it - frati.lucca48@gmail.com oppure telefonando al 328.5722956.

Con l'occasione inoltre comunichiamo che da mercoledì '8 dicembre il presepe dedicato a Giovanni Giovannetti resterà aperto fino al 9 gennaio 2022 con orario 10,00 – 17,00.