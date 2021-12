Natale a Coreglia: si comincia con il concerto Gospel

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 9 dicembre 2021, 18:04

Rileggere, e riscrivere, i classici, dare loro una nuova veste moderna e attuale per comprenderli ancora meglio. Prosegue sabato 11 dicembre, alle 21, la stagione teatrale al Teatro "A.Bambi" di Coreglia Antelminelli, voluta dall'amministrazione comunale e organizzata in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo

martedì, 7 dicembre 2021, 20:18

Dopo la prima presentazione a Barga, che ha avuto un buon successo, Fulvio Mandriotta presenta il suo libro autobiografico "Una Storia Diversa", il giorno 11 dicembre alle ore 16, presso la sala comunale di Ghivizzano. Una terza presentazione si terrà a Castelnuovo Garfagnana, presso la sala Suffredini, il giorno 14...

martedì, 7 dicembre 2021, 12:36

È stato siglato tra organizzazioni sindacali, Asl e Associazione Industriali il protocollo d'intesa avente per oggetto le linee guida relative alla pulizia delle polveri di carta nel comparto tissue per le zone di Lucca e della Valle del Serchio

martedì, 7 dicembre 2021, 08:50

Con tutte le difficoltà per le normative imposte per la pandemia da Covid e con grande sacrificio, sono stati accolti tutti quei turisti che hanno raggiunto Colognora per visitare il Museo del Castagno nonchè quello dedicato al Musicista Alfredo Catalani

lunedì, 6 dicembre 2021, 18:31

Tanti appuntamenti per le festività natalizie a Coreglia Antelminelli: dal 12 dicembre al 2 gennaio, infatti, la comunità si prepara a festeggiare insieme il Natale e a salutare l'arrivo del nuovo anno

lunedì, 6 dicembre 2021, 18:26

Una panchina per dire basta alle discriminazioni. Anche Coreglia Antelminelli avrà la sua panchina arcobaleno contro ogni forma di violenza e discriminazione