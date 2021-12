Paolinelli (Ugl): "Omicron, difficoltà a garantire il servizio tpl"

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 30 dicembre 2021, 14:32

Oltre 7 milioni di euro di lavori già finanziati e altri 10 milioni di progetti esecutivi per i quali è stato richiesto finanziamento: questi i numeri del bilancio previsionale 2022 e del piano triennale di opere pubbliche approvato ieri dal consiglio comunale di Coreglia Antelminelli

giovedì, 30 dicembre 2021, 10:36

E’ un bilancio sull’imprenditoria femminile quello che Annamaria Frigo, presidente del Comitato Impresa Donna della Cna, fa nei suoi auguri di fine anno alle imprese guidate da donne della nostra provincia

mercoledì, 29 dicembre 2021, 10:26

E' ormai consuetudine per l'amministrazione Bonfanti ricercare la condivisione con i sindacati in merito alle misure messe in atto dal comune in materia di interventi nel campo sociale e rivolti alla difesa del potere di acquisto dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione

lunedì, 27 dicembre 2021, 17:08

Una lavatrice ha preso fuoco oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, in un sottoscala di un'abitazione in località Le Prata a Calavorno, nel comune di Coreglia. Sono dovuti intervenire sul posto i vigili del fuoco della stazione di Castelnuovo

domenica, 26 dicembre 2021, 22:11

Uomini del Consorzio al lavoro su tutto il reticolo dove le piogge hanno fatto registrare dati elevati nelle 36 ore: 125 millimetri a Lucca (ponte Guido e Piaggione), 101,4 all'orto Botanico, 84,8 a Capannori, 103,4 a Borgo a Mozzano

giovedì, 23 dicembre 2021, 12:50

Più sicurezza nel comune di Coreglia Antelminelli con le operazioni di pulizia delle zanelle e chiaviche ai lati delle strade. L'intervento, messo in campo per la prima volta lo scorso anno, diventerà un appuntamento fisso per l'amministrazione calendarizzato nel mese di dicembre