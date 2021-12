Mediavalle



Paolinelli (Ugl): "Venerdì sciopero nazionale, i diritti non sono negoziabili"

mercoledì, 1 dicembre 2021, 09:57

Il segretario provinciale di Lucca e regionale della Toscana Ugl autoferrotranvieri Cipriano Paolinelli annuncia che venerdì 3 dicembre ci sarà uno sciopero nazionale di quattro ore proclamato dalla sua sigla sindacale. Per cui avverte la popolazione e l'utenza del trasporto pubblico locale della Toscana in merito alla protesta illustrando i principali motivi della proclamazione.



"Non siamo mai stati contrari nè alla campagna vaccinale nè a qualsiasi strumento per lottare contro la pandemia a livello mondiale anche se siamo sempre stati forti oppositori di situazioni che potessero creare mondi contrapposti e poco sicuri all'interno dei luoghi di lavoro - ha affermato -. Abbiamo assistito dallo scorso 15 ottobre all'introduzione dell'obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro e le singole aziende hano avuto la possibilità di organizzare pratiche e controlli in maniera autonoma nonostante la creazione di una situazione surreale".



"Chi controllerà il Green Pass dell'utenza del trasporto pubblico locale? - si interroga il segretario provinciale e regionale aggiungendo che sono state fatte scelte organizzative non basate sul buon senso nè sulla possibilità reale di essere attuate oltre alle intimidazioni ai lavoratori".



A livello nazionale è stato più volte chiesto ai rappresentanti delle istituzioni di essere ascoltati riguardo a una serie diperplessità che sarebbero diventate ogni giorno sempre più grandi e preoccupanti. Nonostante le criticità mostrate e la propositività dell'approccio, non è stato ricevuto nessun riscontro.



"Riscontri per la discriminazione tra lavoratori, per le intimidazioni e le ritorsioni che si stanno verificando - prosegue la nota sindacale -. La sicurezza intesa sia in termini di safety che di security di tutti gli operatori del settore affinchè le aziende operino secondo i dettami sulla sorveglianza sanitaria e prevenzione ai sensi della legge 81/08. La sicurezza non deve essere un elemento da valutare e utilizzare solo in determinate situazioni, ma che diventi un campo di attenzione e di investimento prioritario e garantista".



"L'assente tutela degli aoperatori front line vittime degli effetti post covid sono discriminati e spesso spinti in soluzioni non appropriate invece di essere accompagnati in percorsi di garanzia e ripresa - continua il segretario - E il silenzio, l'arroganza e la protervia con cui il governo ha deciso di non rispondere alle legittime domande di un settore così importante per il tessuto economico e produttivo del Paese? La crisi ha portato sulle spalle di ogni autoferrotranviere d'Italia ripercussioni economiche sulle famiglie già gravate da situazioni di lavoro, da mancato rinnovo contrattuale e da tutela assente e salvaguardia alla salute e alla sicurezza".



"No alle discriminazioni perchè crediamo che il diritto universale alla salute appartenga ad ogni individuo, non solo a qualcuno - si avvia lle conclusioni la nota -. I diritti non sono negoziabili e per questo scioperiamo compatti".



"Gi orari di inizio e fine dello sciopero sul territorio regionale variano a seconda delle province e delle aziende interessate - conclude nota -. Si possono consultare sui siti web".