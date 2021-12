Mediavalle



Pescaglia, contributi fino al 70 per cento sulla Tari

venerdì, 3 dicembre 2021, 16:24

Il comune di Pescaglia ha pubblicato un bando per la richiesta di contributo in riduzione della Tassa sui Rifiuti TARI 2021 rivolto a tutte le utenze non domestiche che, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid19, abbiano subito chiusure, restrizioni dell'attività o effetti negativi a causa di una contrazione generale dei consumi.

Il bando consentirà a negozi, artigiani e ristoranti, di poter accedere ad un rimborso della TARI fino al 70% di quanto pagato, rimborso che non potrà comunque superare i 3.000 euro.

Hanno diritto alla riduzione i soggetti interessati dalle chiusure chiusure obbligatorie o dalle restrizioni dell'esercizio delle rispettive attività per effetto dei provvedimenti statali, regionali e locali.

Per restrizioni sono da intendersi le limitazioni alle modalità di svolgimento delle attività di somministrazione, come asporto, consegna a domicilio e consumazione all'aperto, nonché le limitazioni allo spostamento delle persone legate alle attività connesse al turismo e agli eventi, quali agenzie viaggi, alberghi, agriturismi, bed and breakfast, e tutte le altre attività ricettive sia a carattere imprenditoriale che non imprenditoriale.

La riduzione spetta anche alle utenze non domestiche, che, pur non essendo state interessate da chiusure obbligatorie o restrizioni, siano state danneggiate a causa di una contrazione generale dell'attività e dei consumi (diminuzione del fatturato pari o superiore al 30% rispetto al 2019).

La domanda di riduzione/rimborso, scaricabile dal sito del comune di Pescaglia, dovrà pervenire al comune stesso entro il 28 febbraio 2022, attraverso posta certificata, raccomandata o consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo.

Parla l'assessore all'urbanistica e alle attività produttive Paoletta Demuru: "Un altro importante intervento rivolto ad aiutare le attività del nostro comune, che in questo lungo periodo di emergenza sanitaria hanno vissuto problematiche e riduzione di lavoro. L'amministrazione comunale era già intervenuta lo scorso anno effettuando un taglio sull'imposta TARI 2020 del 50%. Quest'anno si è deciso di compiere un ulteriore sforzo, intervenendo con un bando che può arrivare a tagliare fino al 70% sulla Tassa sui Rifiuti, andando a sostenere anche tutte quelle attività che, se pur non obbligate alle chiusure, per effetto del perdurare dell'emergenza epidemiologica, hanno subito una contrazione del fatturato pari o superiore al 30%".

Interviene il sindaco Andrea Bonfanti: "E' un segnale importante che l'amministrazione di Pescaglia vuole dare alle attività produttive del territorio, in un momento si di ripartenza, ma ancora estremamente incerto e delicato. Con questo provvedimento, vogliamo dimostrare con i fatti, ancora una volta, l'attenzione che questa amministrazione ha per il territorio e per il suo tessuto economico, che più di tutti ha subito il contraccolpo della pandemia".