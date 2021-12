Mediavalle



Pescaglia, siglato l’accordo con i sindacati sulle politiche sociali

mercoledì, 29 dicembre 2021, 10:26

Il 23 dicembre a Pescaglia è stato sottoscritto un protocollo di intesa territoriale con i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil. E' ormai consuetudine per l'amministrazione Bonfanti ricercare la condivisione con i sindacati in merito alle misure messe in atto dal comune in materia di interventi nel campo sociale e rivolti alla difesa del potere di acquisto dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione.

Essere di supporto alle famiglie riveste un'importanza ancora maggiore in questo periodo di crisi causato dall'emergenza sanitaria in atto.

Dice l'assessore al sociale Beatrice Gambini: "Come amministrazione riteniamo fondamentale mantenere la buona pratica della concertazione preventiva per definire accordi condivisi riguardo misure che interessano il settore sociale. Nel ringraziare gli uffici per il lavoro svolto e i rappresentanti sindacali per la fattiva collaborazione, non posso che esprimere piena soddisfazione per l'accordo raggiunto in perfetta sinergia con tutte le parti coinvolte"

Aggiunge il sindaco Andrea Bonfanti: "Il confronto aperto con chi è in contatto ed opera quotidianamente con lavoratori e pensionati, ci aiuta ad avere il polso della situazione e a capire se stiamo andando nella giusta direzione, a sostegno dei bisogni concreti delle persone".