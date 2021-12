Mediavalle



Presentato a Ghivizzano "Una storia diversa"

domenica, 12 dicembre 2021, 11:56

Ieri pomeriggio nella sala consiliare della sede comunale di Ghivizzano, piena in ogni ordine di posti, è stato presentato il libro di Fulvio Mandriota "Una storia diversa", edito da Felici Editore. La manifestazione fa parte del cartellone delle "Conversazioni" di Francesco Tomei, con il Patrocinio dell'amministrazione comunale di Coreglia ed in collaborazione con l'Unitre e Pro Loco locali. Erano presenti alla presentazione Marco Remaschi, Sindaco di Coreglia, Giorgo Daniele, vice sindaco, Sergio Tardelli, Covernatore della Misericordia di Piano di Coreglia, e amici ed estimatori di Fulvio Mandriota.



Relatrice del giornata è stata la professoressa Daniela Bonaldi Marchetti che ha tenuto un'appasionata ed intensa lettura dell'opera di Mandriota, sottolinenando anche il valore sociale che l'autore ha voluto dare al suo libro. "Nel suo bel libro Mandriota, tralaltro, ha avuto grande coraggio e bravura ad aprire la sua vita privata nell'affrontare il grave e insoluto problema delle disabilità nel nostro Paese". La Bonaldi Marchetti ha proseguito dicendo "Questo suo valore è ancor più da sottolinare quando, rivolto in special modo ai giovani, invita a prendere coscienza che dietro il problema di ogni individuo con disabilità, vive una famiglia che campa il disagio in solitudine, con pochissimo sostegno da parte delle istituzioni pubbliche e all'interno dell'odierna sociètà 'liquida' dove la diversità è ancora intesa come la negazione di una identità personale dell'individuo".



Dal libro autobiografico di Mandriota scaturisce un forte messaggio di denuncia: "l'obiettivo di assicurare condizioni di pari opportunità ai disabili è ancora lontano, nonostante ci siano state nel tempo norme più favorevoli all'inserimento di fatto anche il nostro Paese si priva così di risorse utili alla comunità". Mandriota scrive nella sua opera "Nei nostri tempi, alla fine è più facile discriminare per difendere e preservare l’ordine diventa una costante socioculturale, al punto che si creano sempre più nuove classi di diversi" e infine conclude."In una società che vuole marginalizzare tutto ciò che non è conforme allo standard dell’individuo, alcuni vorrebbero imporre un modello basato su un mondo puro senza minoranze scomode"... "Non basta rallegrarsi per le vittorie degli atleti paralimpici, se poi il 35% delle scuole italiane non sono accessibili ai disabili motori".



Marco Remaschi, concludendo il pomeriggio culturale, ha ringraziato Fulvio Mandriota per aver toccato un argomento volutamente dimenticato da una società spesso sfuggente sul problema e ha concordato che sia necessario tornare a parlare di questi problemi proprio in un momento di difficoltà sociale dove gli individui tendono a isolarsi lasciando i più deboli sempre più soli.