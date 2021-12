Mediavalle



Prosegue la stagione teatrale a Coreglia: in scena "Articolo femminile"

mercoledì, 1 dicembre 2021, 11:32

Un giorno a teatro. Prosegue la stagione teatrale a Coreglia Antelminelli, voluta dall'amministrazione comunale e organizzata in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, per tornare ad animare e a far conoscere il teatro cittadino.

Sabato 4 dicembre, alle 21, al teatro "A. Bambi" di Coreglia, andrà infatti in scena "Articolo femminile. Analisi illogica della carta stampata" con Daniela Morozzi, accompagnata al sax da Stefano Cantini. Attraverso gli articoli dei più importanti giornalisti italiani, la voce di Morozzi racconterà storie, ritratti, fatti di cronaca al femminile per restituire un punto di vista diverso sull'universo della donna, moderno, composito, in continua evoluzione. Il concerto-lettura è diretto da Leonardo Ciardi e prodotto da Lo Stanzone delle Apparizioni. Come sempre, ad accompagnare il pubblico allo spettacolo serale, arrivano le Convers-azioni, incontri pomeridiani collaterali alla stagione teatrale. Sempre sabato 4, alle 17, nella Sala del Consiglio di Coreglia Talatou Clémentine Pacmogda, studiosa della Normale di Pisa e docente di scuola secondaria, presenterà la sua autobiografia "Basnewende". Pacmogda racconterà il viaggio che dal Burkina Faso, il suo paese di origine, l'ha condotta in Italia dove attualmente vive con la sua famiglia: un inno alla vita, dove l'autrice racconta la sua transizione tra due paesi molto diversi, mettendo in luce vicende personali e dinamiche sociali con uno stile narrativo di grande impatto. Ad accompagnarla ci sarà Francesco Tomei.

Anche per l'appuntamento del 4 dicembre è possibile partecipare all'iniziativa del biglietto sospeso, fortemente voluta dalla commissiona consiliare pari opportunità. Chiunque, infatti, potrà acquistare un biglietto per lo spettacolo e regalarlo a chi non può permetterselo. Il costo del biglietto per lo spettacolo "Articolo femminile" è di 8 euro.

Per informazioni, sulla stagione teatrale, su Convers-azioni e prevendite sui biglietti: 0583/78152 interno 4 – i.pellegrini@comune.coreglia.lu.it

Per partecipare all'iniziativa del biglietto sospeso è sufficiente acquistare il biglietto in prevendita, contattando il numero 0583/78152 interno 4. Per info sull'iniziativa: cpo.coreglia@gmail.com.