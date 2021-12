Mediavalle



Torna la Valle dei Presepi: un itinerario artistico e culturale che unisce tutto il territorio

mercoledì, 1 dicembre 2021, 17:21

di simone pierotti

Dopo lo stop causa pandemia, torna l’iniziativa della Valle dei Presepi, promosso dall’Unione dei Comuni della Mediavalle. La quinta edizione, che sarà inaugurata martedì 7 dicembre a Barga, è stata presentata questa mattina presso i locali di Borgo a Mozzano, alla presenza dei cinque sindaci. Ad introdurre questa edizione la sindaca di Barga Caterina Campani: “La Valle dei Presepi ritorna dopo la pausa di un anno ed unirà, in diversi percorsi ideali, il territorio della media valle con itinerari che coinvolgeranno ogni comune. Fondamentale valorizzare iniziative legate alla cultura e alle tradizioni più antiche e radicate, ma è anche un modo per creare attrazione per visitatori e turisti”.

Il presidente dell’Unione Marco Remaschi ha sottolineato quanto sia importante rievocare una tradizione radicata e forte in tutto il territorio, ma anche un’economia legata al presepio, molto forte in passato e che oggi vive in alcune aziende artigiane che esportano fuori dalla Valle. Ciascun sindaco ha posto l’accento su alcune significative iniziative legate al presepe che si svolgeranno nel rispettivo territorio. Per Patrizio Andteuccetti il presepio non solo è una tradizione culturale e religiosa, ma è anche un simbolo universale di unione, pace e accoglienza, un messaggio da portare in eredità alle nuove generazioni. Primo appuntamento il 7 dicembre alle 15:30 nella piazza del Teatro di Barga.