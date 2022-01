Mediavalle



Auto finisce in una scarpata: due feriti

lunedì, 17 gennaio 2022, 13:53

Paura, nella tarda mattinata, per un incidente stradale avvenuto sulla via Lodovica, all'altezza delle ex cave Maddaleni. Un'auto è finita fuori strada terminando la sua corsa dopo circa 20 metri in una scarpata, fermandosi poi vicino al greto del fiume.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lucca, supportati anche da personale SAF (Speleo Alpino Fluviale). I pompieri, insieme al personale sanitario del 118, hanno recuperato i due feriti, che sono stati poi trasportati al San Luca per gli accertamenti del caso.



Sul posto anche la polizia municipale di Lucca e personale della provincia.