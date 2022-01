Consiglio provinciale, deleghe per Andreuccetti e Carrari

Altri articoli in Mediavalle

lunedì, 17 gennaio 2022, 13:53

Un'auto è finita stamattina fuori strada terminando la sua corsa dopo circa 20 metri in una scarpata, fermandosi poi vicino al greto del fiume, sulla via Lodovica, all'altezza delle ex cave Maddaleni. Due feriti in ospedale

sabato, 15 gennaio 2022, 11:29

I movimenti franosi che interessano questa viabilità hanno rappresentato e rappresentano tuttora una necessità impellente di messa in sicurezza di quel tratto di strada che, da troppo tempo, crea una criticità importante per il collegamento da e verso il capoluogo

venerdì, 14 gennaio 2022, 18:40

A poco più due anni dalla nascita di Azione – il partito fondato da Carlo Calenda e Matteo Richetti – questo fine settimana e per l'esattezza domani sabato 15 Gennaio, in tutte le province della Toscana, si terranno i congressi provinciali, primo passo per il completo consolidamento delle strutture nazionali di Azione

venerdì, 14 gennaio 2022, 13:39

Al via il taglio delle piante fronte-strada su tutto il territorio comunale di Coreglia Antelminelli. L'amministrazione Remaschi apre il 2022 con una assoluta novità, sicuramente unica per quanto riguarda il territorio provinciale

lunedì, 10 gennaio 2022, 21:52

Il capogruppo di "Rialziamo la testa insieme", Piero Taccini, spiega i risultati ottenuti nel nuovo mandato grazie anche alla maggiore collaborazione dell'amministrazione comunale con la minoranza del comune di Coreglia Antelminelli

venerdì, 7 gennaio 2022, 19:25

Il gruppo consiliare di minoranza “Prima Pescaglia” interviene sul tema dei disservizi postali nel territorio comunale annunciando di aver richiesto una convocazione al prefetto