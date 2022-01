Mediavalle



Coreglia celebra la giornata della memoria con gli studenti delle medie

mercoledì, 26 gennaio 2022, 19:22

Giornata della Memoria sui banchi di scuola a Coreglia Antelminelli. Domani, giovedì 27 gennaio, tutte le classi della scuola media Giuseppe Ungaretti a Ghivizzano parteciperanno in DAD (didattica a distanza) a una maratona di letture sul Giorno della Memoria.

Verranno letti i brani tratti dal libro "Scolpitelo nel vostro cuore" di Liliana Segre, che raccontano la sua esperienza da sopravvissuta ai campi di concentramento. Sarà la voce di Laura Martinelli a interpretare i passi più intensi della testimonianza della senatrice. Laura Martinelli dopo la laurea in Psicologia Clinica all'Università degli Studi di Firenze si diploma come attrice presso la Link Academy – Accademia Europea d'Arte Drammatica a Roma e si occupa della formazione teatrale, in particolare di metodo mimico collaborando, con numerose realtà del territorio.

"Diffondere il seme della memoria nelle giovani generazioni è l'impegno quotidiano dell'amministrazione comunale – commenta l'assessore alla scuola e alla cultura Lara Baldacci –. E dovrebbe essere l'impegno di ogni amministrazione pubblica. La pandemia ci impedisce di organizzare un'iniziativa in presenza, ma abbiamo voluto comunque mandare un segnale forte. La

memoria si fa nelle scuole, a partire dai più giovani. Vogliamo continuare su questa strada, attualizzando le parole e raccogliendo il testimone di chi ha vissuto sulla propria pelle il terrore della Shoah".