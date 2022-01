Mediavalle : coreglia antelminelli



Gromignana, al via i lavori di messa in sicurezza

sabato, 15 gennaio 2022, 11:29

Al via i lavori di messa in sicurezza sulla strada comunale Coreglia - Gromignana. I movimenti franosi che interessano questa viabilità hanno rappresentato e rappresentano tuttora una necessità impellente di messa in sicurezza di quel tratto di strada che, da troppo tempo, crea una criticità importante per il collegamento da e verso il capoluogo. Il totale dell'investimento è di circa 240 mila euro.



"Questo intervento – commenta il sindaco Marco Remaschi – sana una ferita aperta ormai da troppo tempo. Ripristineremo il corretto collegamento in sicurezza di questa viabilità, rispondendo ai nostri cittadini con certezza, attenzione e decoro per la mobilità di tutte le frazioni di montagna.



Stiamo assistendo a un deciso cambio di passo: gli interventi non solo si pensano, ma oggi si realizzano, si portano a termine con puntualità e rapidità, dando risposte certe, immediate e sicure ai nostri cittadini. A breve, inoltre, inizierà anche un corposo intervento di ripristino di tutti quei tratti di viabilità che ormai da troppi anni erano stati abbandonati, da realizzarsi nel triennio 2022/2024.



Conosciamo bene le criticità, ma chiediamo ancora una volta ai nostri cittadini di attendere fiduciosamente: manterremo gli impegni che abbiamo assunto, già ben fissati in bilancio. Questo nuovo importante tassello è la dimostrazione che lavorando insieme si raggiungono risultati importanti nell'interesse della nostra comunità".



Una volta terminato l'intervento di ripristino del movimento franoso sarà possibile procedere nell'immediato all'asfaltatura della carreggiata e restituire alla comunità una strada sistemata, sicura e ben tenuta.