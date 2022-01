Lega, Simonetti commissario per la Mediavalle: "Obiettivo amministrative"

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 20 gennaio 2022, 14:36

Marzo si avvicina e così anche il nuovo 'assegno unico' che conterrà al suo interno in un unico pagamento gli assegni per il nucleo familiare, il 'bonus mamma domani', l'assegno di natalità o bonus bebè e le detrazioni fiscale

giovedì, 20 gennaio 2022, 13:57

Agevolazioni Tari 2021 per le utenze domestiche di Coreglia Antelminelli, con forti riduzioni o esenzioni totali sulla bolletta. L'amministrazione Remaschi ha aperto il bando per richiedere il contributo una tantum per il pagamento delle bollette TARI del 2021

giovedì, 20 gennaio 2022, 12:23

Un vicepresidente della provincia di Lucca di nuovo versiliese e sei consiglieri delegati. Diventa operativo con queste novità il nuovo corso dell'ente di Palazzo Ducale guidato dal presidente Luca Menesini dopo il rinnovo del consiglio provinciale avvenuto con le elezioni di secondo livello dello scorso 18 dicembre

lunedì, 17 gennaio 2022, 13:53

Un'auto è finita stamattina fuori strada terminando la sua corsa dopo circa 20 metri in una scarpata, fermandosi poi vicino al greto del fiume, sulla via Lodovica, all'altezza delle ex cave Maddaleni. Due feriti in ospedale

sabato, 15 gennaio 2022, 11:29

I movimenti franosi che interessano questa viabilità hanno rappresentato e rappresentano tuttora una necessità impellente di messa in sicurezza di quel tratto di strada che, da troppo tempo, crea una criticità importante per il collegamento da e verso il capoluogo

venerdì, 14 gennaio 2022, 18:40

A poco più due anni dalla nascita di Azione – il partito fondato da Carlo Calenda e Matteo Richetti – questo fine settimana e per l'esattezza domani sabato 15 Gennaio, in tutte le province della Toscana, si terranno i congressi provinciali, primo passo per il completo consolidamento delle strutture nazionali di Azione