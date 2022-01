Mediavalle



Pescaglia: pubblicato il bando Tari 2021 per le utenze domestiche

martedì, 4 gennaio 2022, 12:00

Il comune di Pescaglia ha approvato un bando per la concessione di contributi in riduzione della tassa sui rifiuti Tari 2021 per le utenze domestiche. A tale scopo, stante il fondo straordinario stanziato dall'amministrazione per l'erogazione di tali contributi, verranno redatte due graduatorie, A e B, fino ad esaurimento della somma disponibile.

Il primo requisito da rispettare è quello di essere residenti nel comune di Pescaglia, nell'alloggio soggetto al pagamento del tributo.

Per ulteriori criteri di ammissibilità si rimanda al testo del Bando che è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.pescaglia.lu.it).

Per la formazione della graduatoria A potranno partecipare i cittadini che appartengono ad un nucleo familiare, come risultante dal registro della popolazione residente, il cui ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ordinario e/o corrente), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non sia superiore ad euro 16.500,00.

Andranno a formare la Graduatoria B tutti coloro che abbiano subito una oggettiva diminuzione del reddito causata dall'emergenza epidemiologica da SARS- CoV-2.

In questo caso il cittadino dovrà dimostrare una diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, rispetto alle corrispondenti mensilità dell'anno 2019. Per l'accesso al contributo il valore ISEE (ordinario e/o corrente) non potrà in ogni caso essere superiore ad euro 21.000,00.

Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc.), sia a redditi da lavoro autonomo (con particolare riferimento alle categorie ATECO, la cui attività è stata sospesa a seguito dei provvedimenti del Governo), sia a redditi da lavoro derivanti da contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia.

La domanda di riduzione/rimborso, così come il testo del bando, è scaricabile dal sito del comune di Pescaglia e dovrà pervenire al comune stesso entro le ore 13 del 30 marzo 2022, attraverso posta certificata, raccomandata o consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo.

Parla l'assessore alle politiche sociali, Beatrice Gambini: "Quest'anno, stante il perdurare della crisi, abbiamo voluto che all'interno del bando Tari per utenze domestiche, si prestasse attenzione anche a tutti coloro che, a seguito della pandemia, hanno visto ridurre il reddito del proprio nucleo familiare, che sia esso da lavoro dipendente o da lavoro autonomo. Da qui la formazione di due graduatorie distinte, A e B. Racchiusi quindi in un unico bando troviamo sia il consueto sostegno alle famiglie con ISEE sotto una certa soglia e il sostegno straordinario a quei nuclei che si sono trovati in difficoltà a causa della pandemia in atto".

Interviene il sindaco Andrea Bonfanti: "E' un segnale importante che l'amministrazione di Pescaglia vuole continuare a dare ai suoi cittadini in un momento ancora estremamente delicato. Con questo provvedimento, vogliamo dimostrare, ancora una volta, l'attenzione che questa Amministrazione ha per il territorio e per il suo tessuto sociale".