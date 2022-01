Mediavalle



Prima Pescaglia: "Disservizi postali, chiesto incontro al prefetto"

venerdì, 7 gennaio 2022, 19:25

Il gruppo consiliare di minoranza “Prima Pescaglia” interviene sul tema dei disservizi postali nel territorio comunale annunciando di aver richiesto una convocazione al prefetto.

"Considerato che il servizio postale - dichiarano i consiglieri di opposizione -, data la sua importanza è stato definito “universale” e per tale motivo deve essere garantito a tutti i cittadini, come consiglieri in rappresentanza dei cittadini di Pescaglia, abbiamo richiesto convocazione al prefetto di Lucca, al fine di poter esporre le varie problematiche riscontrate e segnalateci dai cittadini, in riferimento alla mancata consegna della corrispondenza e delle bollette da parte di Poste Italiane S.p.a., nel nostro territorio comunale".