Taccini: "Sedute in streaming, guerra vinta"

lunedì, 10 gennaio 2022, 21:52

Il capogruppo di "Rialziamo la testa insieme", Piero Taccini, spiega i risultati ottenuti nel nuovo mandato grazie anche alla maggiore collaborazione dell'amministrazione comunale con la minoranza del comune di Coreglia Antelminelli.



"Il 29 dicembre 2021, in occasione dell’ultimo consiglio comunale, ha preso ufficialmente il via lo streaming della seduta - esordisce il consigliere -. Per me è stata una grande soddisfazione poter vedere vinta una guerra iniziata dall’allora consigliere comunale Mauro Simonetti, nel lontano 2015, e ripresa da me nel 2016 dopo essere subentrato a quel consigliere dimessosi per motivi personali".



"Quella che fu una semplice richiesta per poter effettuare le videoriprese del consiglio comunale - afferma Taccini -, diventò un vero e proprio conflitto fra me e l’ex sindaco che non voleva saperne di accettarla tanto che interessai direttamente, ed inutilmente, anche il prefetto, esponendogli le mie giuste ragioni, ovvero cercare di avvicinare tutti i cittadini alla vita politica del loro comune senza muoversi dalle loro abitazioni".



"Nel 2019 - spiega il capogruppo - riuscì a far inserire nel nuovo “regolamento del funzionamento del consiglio comunale”, all’art. 64, le registrazioni audiovisive delle sedute consiliari. Anche questa risultò una battaglia persa perché l’ex sindaco Amadei non volle mettere in atto questo “obbligo” dettato da un regolamento. Era chiaro che la guerra dichiarataci, fin dall’inizio del mandato, sia dal primo cittadino che dal suo capogruppo, veniva portata fino in fondo senza mai considerare che, così facendo, andavano solo contro l’interesse degli abitanti del comune. E pensare che al mio primo consiglio comunale offrì, sia all’ex sindaco sia a tutta la maggioranza, la mia collaborazione perché ero convinto, come lo sono sempre di più, che per amministrare un comune devono essere messe in campo entrambe le forze, sia di maggioranza che di minoranza, e lavorare insieme con un unico scopo: il bene dei cittadini. E’ proprio così che sono riuscito a vincere questa guerra iniziata sei anni fa, con la collaborazione ed il buon senso da parte di tutti gli attuali amministratori del comune di Coreglia Antelminelli, sindaco in primis, arrivando a vedere le videoriprese del consiglio comunale".

"Non è l’unica soddisfazione che ho ottenuto - continua Taccini -; altre ne sono arrivate per questioni che avevo iniziato nel mio precedente mandato da consigliere comunale dove sono stato costretto a fare esclusivamente opposizione grazie alla testardaggine di chi, allora, amministrava il comune. Voglio citarne altre, tanto per ricordarle a coloro che hanno criticato e preso le distanze dal nostro operato, allorché abbiamo deciso di collaborare con la maggioranza in questa nuova esperienza: la nuova numerazione civica in via Porrina/via della Chiesa a Piano di Coreglia, fatta in poco tempo senza dover aspettare il censimento, come risposto dall’ex capogruppo di maggioranza alla mia interpellanza; la nuova illuminazione a Gromignana, dove, dopo il mio interessamento, l’ex sindaco Amadei, e non solo, anziché andare incontro alle richieste degli abitanti di quella frazione, da me avanzate, decise di tagliare una decina di pali della luce. Ed inoltre ci sono questioni delle quali mi ero interessato senza avere una giusta risposta (tanto per cambiare) riprese adesso dall’attuale sindaco: lettera ai vertici ASL affinché la vecchia scuola di Coreglia possa diventare “Centro Alzheimer”, come previsto fin dal suo acquisto; lettera alla Provincia, per cercare di diminuire il traffico pesante sulla SR 445 da Calavorno a Piano di Coreglia, richiesta da me presentata, a quel tempo, in consiglio comunale e presa in carico dall’ex capogruppo Reali, tanto per darmi una risposta, e da lui dimenticata non so dove; lettera al Consorzio di Bonifica per le criticità riscontrate lungo il torrente Segone; lettera a Gaia per la criticità riscontrata presso l’acquedotto in località “Le Vene”, anche questa una battaglia iniziata nel 2015".

"Questo - dichiara il capogruppo - è quello che ha portato a fare, in quattro mesi, la tanto screditata collaborazione fra maggioranza e minoranza. E ripeto, ho solo messo in evidenza alcune delle interpellanze da me presentate durante la precedente amministrazione Amadei, alle quali sono sempre state date risposte “dispettose”.

"Potrei anche già fare un elenco di cose fatte di nuova iniziativa o di segnalazioni dei cittadini portate a compimento in poco tempo - conclude - ma non voglio continuare a girare il coltello nelle ferite di chi ci ha preceduto. E’ il momento di guardare avanti e di continuare ad avere un unico obiettivo: il bene dei cittadini, “Insieme si può”.