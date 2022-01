Mediavalle



Tari, riduzioni per le utenze domestiche a Coreglia

giovedì, 20 gennaio 2022, 13:57

Agevolazioni Tari 2021 per le utenze domestiche di Coreglia Antelminelli, con forti riduzioni o esenzioni totali sulla bolletta. L'amministrazione Remaschi ha aperto il bando per richiedere il contributo una tantum per il pagamento delle bollette TARI del 2021. Per fare domanda c'è tempo fino al 31 marzo 2022. Proseguono le manovre di sostegno alle famiglie e ai cittadini che maggiormente hanno risentito della crisi dovuta alla pandemia: una manovra che per la prima volta si rivolge alle utenze domestiche del territorio dopo gli sgravi dedicati alle utenze artigianali e commerciali e che va a sommarsi ai molti aiuti messi in campo nei mesi scorsi per l'emergenza Covid-19.

«Sappiamo - commenta il sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi - che il periodo che stiamo vivendo è molto pesante per tanti, tantissimi nostri concittadini. Gli effetti collaterali della pandemia si stanno mostrando in tutta la loro evidenza. Per questo, come amministratori, siamo chiamati a fare tutto quello che possiamo per sostenere i cittadini e "scortarli" fuori da questa lunga emergenza. Lo facciamo con gli aiuti, con i fondi che mettiamo a disposizione, con gli interventi mirati ad alleggerire il carico e la pressione fiscale sulle famiglie. Lo facciamo in ogni modo possibile, cercando davvero di schierarci a fianco di chi ha più bisogno».



LE DOMANDE. Per richiedere il contributo è necessario essere residenti nel comune di Coreglia e avere un Isee non superiore a 15 mila euro. Il contributo, cumulabile con altre riduzioni già erogate, può essere concesso anche a chi ha già provveduto al pagamento della TARI: in questo caso, prima di effettuare il rimborso sarà verificato che il richiedente non abbia pendenze arretrate con il Comune. Il contributo ammonterà al 100 per cento della quota fissa e variabile dell'imposta per gli ISEE fino a 7.500 euro; al 50 per cento con ISEE fino a 10.500 euro; al 30 per cento con ISEE fino a 15mila euro.



La domanda per accedere al contributo è scaricabile dal sito del Comune di Coreglia Antelminelli (https://www.comune.coreglia.lu.it/ultime-notizie-comun/avviso-pubblico-agevolazioni-tari-2021-utenze-domestiche/). La documentazione, che deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2022, può essere consegnata a mano al Protocollo generale del Comune o inviata alla PEC comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it o alla mail tributi@comune.coreglia.lu.it.

Per eventuali ulteriori informazioni: a.mazzei@comune.coreglia.lu.it.