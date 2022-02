Mediavalle



Ancora aperte le iscrizioni per la scuola dell'infanzia di Calavorno

martedì, 1 febbraio 2022, 16:38

Posticipato il termine per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia di Calavorno: c'è tempo ancora fino al 4 febbraio per inviare la richiesta per l'anno scolastico 2022/2023.

I genitori degli iscritti potranno usufruire anche del servizio di pre e post scuola attivo all'istituto di Calavorno: un supporto significativo e necessario messo a disposizione dell'amministrazione comunale, che consente di conciliare al meglio le esigenze lavorative e quelle familiari.

Le entrate e le uscite sono attive tutti i giorni, dal lunedì al venerdì: i bambini iscritti alla scuola dell'infanzia di Calavorno potranno entrare dalle 7.45 alle 8.15 ed essere recuperati tra le 16.30 e le 18. Gli alunni saranno affidati a personale competente e specializzato e sarà garantita la copertura assicurativa.