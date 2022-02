Mediavalle : ghivizzano



Sfonda la porta e aggredisce il proprietario in cerca della ex: arrestato marocchino

mercoledì, 2 febbraio 2022, 18:23

Nella tarda serata di ieri, 1 febbraio, una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo, diretta dal maggiore Giorgio Picchiotti, è intervenuta in un’abitazione di Ghivizzano, dove gli occupanti avevano segnalato la presenza di un uomo, D. K., 39enne marocchino, con precedenti di polizia, che si era introdotto all’interno contro la volontà delle persone presenti e mediante forzatura e sfondamento della porta d'ingresso.

Nella circostanza il proprietario di casa, un 53enne, aveva cercato di far uscire dalla propria abitazione il soggetto che si era però rifiutato vigorosamente e anzi aveva aggredito fisicamente il suo contendente, intraprendendo con lui una violenta colluttazione nel corso della quale il proprietario di casa era caduto a terra riportando lesioni, per le quali si è recato dopo al pronto soccorso del nosocomio di Castelnuovo di Garfagnana ottenendo sette giorni di prognosi, riuscendo però subito dopo a vincere la resistenza dell’aggressore e a farlo uscire fuori casa.



Durante le concitate fasi, una donna 48enne, ex convivente dell’uomo arrestato, ha avvisato il 112 il cui operatore ha dirottato subito sul luogo un equipaggio del pronto intervento, i cui militari, sopraggiunti poco dopo, hanno sorpreso il soggetto segnalato mentre era fuori dall'abitazione intento ancora a spingere con impeto la porta d'ingresso nel tentativo di entrare nuovamente all'interno dell'abitazione.



I militari quindi hanno bloccato la persona avviando gli accertamenti del caso, appurando che l’evento era scaturito a seguito di un pregresso litigio avvenuto diversi giorni fa tra l’aggressore e la sua ex convivente domiciliata in quella casa insieme ad una parente e alla sua famiglia. Pertanto la persona fermata è stata condotta in caserma e tratta in arresto per l’ipotesi di reato di violazione di domicilio aggravata poiché commessa con violenza contro le persone e sulle cose. Il P.M. di turno avvisato dei fatti ha disposto di trattenere l’arrestato nella camera di sicurezza della caserma in attesa della convalida.

Nella mattinata di oggi la persona arrestata è stata presentata davanti al giudice del Tribunale di Lucca che ha convalidato l’arresto e ha concesso i termini a difesa, applicando la misura coercitiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni, in attesa della definizione del processo fissato per il 2 marzo.