Mediavalle : piano di coreglia



Sfonda la recinzione e finisce fuori strada con l'auto: si alza Pegaso

giovedì, 10 febbraio 2022, 08:32

di loreno bertolacci

Paura questa mattina, intorno alle 7.30, sulla via Nazionale, a Piano di Coreglia, all'altezza dell'attività Fresco Market. Una Fiat 500 bianca, per cause ancora tutte da accertare, è finita fuori strada sfondando la recinzione di un'abitazione.

Sul posto si è diretta immediatamente l'ambulanza con medico della Misericordia di Borgo a Mozzano per soccorrere la conducente, una ragazza di 22 anni, che ha riportato un trauma cranico. Secondo una prima, e ancora sommaria, ricostruzione dell'accaduto, la giovane avrebbe fatto tutto da sola.



Alla fine i sanitari hanno deciso di far alzare l'elisoccorso Pegaso che è atterrato, poco dopo, al campo sportivo di Fornaci di Barga. La paziente è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Cisanello di Pisa.



Coinvolti anche i vigili del fuoco, ma alla fine il loro intervento non è stato necessario per liberare la ragazza dall'auto.