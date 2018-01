A Lucca opere di difesa del suolo per 8,5 milioni di euro

Altre notizie brevi

“La sanità in rete disegnata dall’assessore Saccardi ha rivelato ancora il suo volto di ‘eccellenza’. Se non ci fossero stati l’impegno e la mobilitazione di un quotidiano, una signora di 83 anni della provincia di Massa Carrara per effettuare un esame diagnostico si sarebbe dovuta recare alle pendici dell’Amiata.

Venerdì 5 gennaio alle 17, presso il palazzo comunale di Pieve Fosciana, nella sala del consiglio comunale, si svolgerà la cerimonia “Il calendario dell’Avvento di Pieve Fosciana nelle Terre di Presepi - Tra fede, tradizione, arte e cultura”.

Si è giocata la gara di recupero tra Sillano e Magliano Gragnana City. Preziosa vittoria per gli ospiti che hanno avuto la meglio 2-1 grazie alla doppietta di Daniele Cassettai. Il Magliano fa un balzo in avanti salendo all’8° posto della classifica.

Ultimi giorni per le iscrizioni a "Cibus 2018", la fiera internazionale dell'agroalimentare d'eccellenza in programma a Parma dal 7 al 10 maggio del 2018, e "Summer Fancy Food", il più grande evento commerciale nordamericano dedicato alle specialità alimentari che si svolgerà a New York dal 30 giugno al 3 luglio 2018.

La siccità degli ultimi mesi ha inciso indirettamente anche sull'allevamento da carne bovina: quel 40 per cento in meno di fieno prodotto dalle aziende ha reso necessario il ricorso all'acquisto di fieno a cui si dovrà imputare un leggero aumento dei prezzi di vendita della carne.

Corsi per operatore socio sanitario (OSS) nelle aziende sanitarie toscane. Per l'anno 2017-2018 la Regione ne finanzia 32, per complessivi 960 posti, per un importo totale di 390.000 euro. Lo stabilisce una delibera portata in giunta dall'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi e approvata nel corso...

Gli attuali tagliandi Isee-tpl saranno validi fino al 31 marzo 2018. Lo ha deciso la Giunta regionale che, per venire incontro alle esigenze dei cittadini toscani ed offrire loro più tempo per rinnovare la documentazione, ha approvato una delibera che prolunga fino alla fine di marzo la validità del tesserino 2017.

Prorogata di un anno, e quindi fino al 31 dicembre 2018, la campagna straordinaria di vaccinazione contro il meningococco C. Lo stabilisce una delibera approvata dalla giunta nel corso della sua ultima seduta, su proposta dell'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi.

E' stato avviato l'iter per l'istituzione del Distretto Turistico della Valle Apua. La Giunta regionale della Toscana deve inviare formale richiesta al Ministero dei Beni culturali e del Turismo che dovrà istituire la nuova realtà. Il Distretto rappresenta l'unificazione strategica di più imprese pubbliche e private che collaborano per perseguire...

Dopo Natale, la vacanza si fa in agriturismo. Un successo per il settore confermato dai numeri: un aumento del 20% delle richieste in Toscana rispetto all'anno scorso. Sono soprattutto famiglie con bambini, italiane, che decidono di concedersi una pausa tra relax e natura.