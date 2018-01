Banche, no a chiusura filiali zone montane e marginali: ok unanime del consiglio regionale a mozione Pd

mercoledì, 17 gennaio 2018, 12:29

"La riorganizzazione della rete degli sportelli da parte degli istituti bancari ha visto coinvolte, nella nostra regione, in particolar modo le aree interne e le zone montane e marginali, interessate da tempo anche da un ridimensionamento di altri servizi che rivestono un ruolo cruciale per i cittadini, come ad esempio quelli postali e dove abbiamo già presente la necessità di mettere in campo azioni contro lo spopolamento. Operazioni di ristrutturazione non possono avere un impatto negativo sulla vita delle persone, portando a un ulteriore indebolimento dei servizi sui territori, rischio che dobbiamo in tutti i modi scongiurare. Per questo è importante aver promosso come gruppo Pd una mozione in merito alla chiusura delle filiali di banca nelle zone montane e marginali, approvata con voto unanime: è quanto mai urgente sollecitare la Regione Toscana per venire incontro a un'esigenza di territori quanto mai fragili e complessi, la salvaguardia della presenza di istituti di credito. Far sì che tutti i cittadini toscani possano avere risposte omogenee e adeguate, in termini di disponibilità e accessibilità, alla domanda di servizi, è un obiettivo che dobbiamo perseguire con forza a tutti i livelli istituzionali".

Così Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente IV commissione, in merito alla mozione promossa dal gruppo Pd "In merito alla chiusura delle filiali di banca nelle zone montane" e approvata con voto unanime dall'assemblea toscana.