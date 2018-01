Da febbraio a marzo in centouno musei il biglietto in due costa la metà

Altre notizie brevi

mercoledì, 31 gennaio 2018, 15:03

Al via due nuovi bandi della Regione Toscana per il servizio civile regionale per 994 giovani. Pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, i due bandi sono finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo (Por Fse 2014-2020) e rientrano nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

mercoledì, 31 gennaio 2018, 09:02

Venerdì 2 febbraio 2018 presso l'Istituto Istruzione Superiore "Nelson Mandela" di Castelnovo ne' Monti (RE) dalle 14.00 alle 19.30 si svolgerà la semifinale del concorso "UPVIVIUM – Biosfera Gastronomica a Km 0".

martedì, 30 gennaio 2018, 17:03

Assegnato alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale il Fondo sanitario regionale per il 2018. Sono oltre 6 miliardi di euro - per la precisione 6.368.694.006 - che serviranno alle aziende per formare i bilanci preventivi del 2018.

martedì, 30 gennaio 2018, 15:25

Prima c'è stato il progetto "Toscana 100 Band", con cui la Regione ha voluto aiutare gli artisti emergenti. Poi l'anno successivo - un mese fa, a dicembre del 2017 -, è stata la volta di "Mai in silenzio", musica in questo caso contro la violenza di genere composta dagli studenti delle scuole.

lunedì, 29 gennaio 2018, 12:12

"Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare in Toscana" è il titolo del libro realizzato a cura della Società italiana medicina veterinaria preventiva (SIMeVeP) Toscana e del Sindacato italiano veterinari medicina pubblica (SIVeMP) della Toscana. Il volume verrà presentato domani, martedì 30 gennaio, alle ore 12, nella sala stampa di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo...

lunedì, 29 gennaio 2018, 11:46

Gli amatori Gallicano organizzano per sabato 3 febbraio alle ore 19:30 una cena a base di prodotti tipici di Gallicano. Minestrella con focaccia di granturco, Focacce leve con fagioli e salsiccia e per finire i dolci di carnevale: 13 euro bevande incluse.

venerdì, 26 gennaio 2018, 16:26

Cittadinanzattiva Toscana ha lanciato il progetto Dialogo, operativo dal mese di gennaio su tutto il territorio regionale e finanziato dalla Regione Toscana. Dialogo è un sondaggio online per aumentare nei cittadini toscani la conoscenza dei servizi socio sanitari e andare nella direzione di un loro migliore utilizzo, con particolare riguardo...

venerdì, 26 gennaio 2018, 16:24

Dall'inizio della stagione ad oggi, in Toscana i casi gravi di influenza sono stati 39, e 8 i decessi (7 dei quali riferibili al ceppo AH1N1). Numeri decisamente in crescita rispetto alle stagioni precedenti, in cui i casi gravi erano stati 9 e i decessi 3 (2016-2017), e rispettivamente 12...

giovedì, 25 gennaio 2018, 15:16

Presentato stamane al Ministero dell'Ambiente il libro che racconta la prima edizione di Appennino Bike Tour (http://appenninobiketour.com/), staffetta cicloturistica istituzionale che si è svolta tra 15 luglio e il 25 agosto 2017: 42 tappe, dalla Liguria alla Sicilia, attraverso 14 regioni, 23 province, 296 comuni e 25 Parchi Nazionali e Regionali.

giovedì, 25 gennaio 2018, 13:18

Si chiama Hub Co-design e servizio civile. Si tratta di un progetto di ricerca che punta a migliorare il servizio dei giovani volontari all'interno del mondo delle cooperative toscane. E' la prima delle azioni concrete del protocollo firmato, lo scorso novembre in occasione della giornata del servizio civile, fra Confcooperative Toscana e il Dipartimento Scienze Formazione e...