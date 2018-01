Domenica assemblea elettiva degli Autieri della Garfagnana

Altre notizie brevi

mercoledì, 10 gennaio 2018, 01:41

La strada statale del Brennero è stata chiusa ieri sera (martedì 9 gennaio) in entrambi in sensi di marcia, a circa 150 metri dal bivio di Limano a Bagni di Lucca per la caduta di alcuni massa. Sul posto è intervenuto l'Anas.

martedì, 9 gennaio 2018, 12:16

Tra le misure di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi economica, viene confermato fino al 31 dicembre 2018 il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali (ticket) per i lavoratori disoccupati, in cassa integrazione e in mobilità residenti in Toscana e loro familiari a carico.

martedì, 9 gennaio 2018, 11:34

Primo fine settimana di saldi con un bilancio positivo ma senza particolari slanci, complice forse anche un clima piovoso e incerto che non ha certo favorito lo shopping. Da Confesercenti Toscana Nord arriva un primo sommario giudizio su questo fondamentale periodo per il commercio, periodo che negli ultimi anni è...

lunedì, 8 gennaio 2018, 16:36

“Un’azienda storica e radicata nel territorio in cui davvero innovazione fa rima con tradizione, sede di un ‘saper fare’ in grado di coniugare design e abilità alle tecniche manifatturiere più all’avanguardia. Questa è l’antica Valserchio srl e non posso che essere estremamente soddisfatto per il protocollo siglato oggi che prevede...

venerdì, 5 gennaio 2018, 14:12

“La sanità in rete disegnata dall’assessore Saccardi ha rivelato ancora il suo volto di ‘eccellenza’. Se non ci fossero stati l’impegno e la mobilitazione di un quotidiano, una signora di 83 anni della provincia di Massa Carrara per effettuare un esame diagnostico si sarebbe dovuta recare alle pendici dell’Amiata.

giovedì, 4 gennaio 2018, 17:16

Venerdì 5 gennaio alle 17, presso il palazzo comunale di Pieve Fosciana, nella sala del consiglio comunale, si svolgerà la cerimonia “Il calendario dell’Avvento di Pieve Fosciana nelle Terre di Presepi - Tra fede, tradizione, arte e cultura”.

mercoledì, 3 gennaio 2018, 17:47

Si è giocata la gara di recupero tra Sillano e Magliano Gragnana City. Preziosa vittoria per gli ospiti che hanno avuto la meglio 2-1 grazie alla doppietta di Daniele Cassettai. Il Magliano fa un balzo in avanti salendo all’8° posto della classifica.

martedì, 2 gennaio 2018, 18:00

Ultimi giorni per le iscrizioni a "Cibus 2018", la fiera internazionale dell'agroalimentare d'eccellenza in programma a Parma dal 7 al 10 maggio del 2018, e "Summer Fancy Food", il più grande evento commerciale nordamericano dedicato alle specialità alimentari che si svolgerà a New York dal 30 giugno al 3 luglio 2018.

martedì, 2 gennaio 2018, 11:19

La siccità degli ultimi mesi ha inciso indirettamente anche sull'allevamento da carne bovina: quel 40 per cento in meno di fieno prodotto dalle aziende ha reso necessario il ricorso all'acquisto di fieno a cui si dovrà imputare un leggero aumento dei prezzi di vendita della carne.

martedì, 2 gennaio 2018, 11:19

Corsi per operatore socio sanitario (OSS) nelle aziende sanitarie toscane. Per l'anno 2017-2018 la Regione ne finanzia 32, per complessivi 960 posti, per un importo totale di 390.000 euro. Lo stabilisce una delibera portata in giunta dall'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi e approvata nel corso...