Influenza, ad oggi in Toscana 39 i casi gravi, otto i decessi

Altre notizie brevi

venerdì, 26 gennaio 2018, 16:26

Cittadinanzattiva Toscana ha lanciato il progetto Dialogo, operativo dal mese di gennaio su tutto il territorio regionale e finanziato dalla Regione Toscana. Dialogo è un sondaggio online per aumentare nei cittadini toscani la conoscenza dei servizi socio sanitari e andare nella direzione di un loro migliore utilizzo, con particolare riguardo...

giovedì, 25 gennaio 2018, 15:16

Presentato stamane al Ministero dell'Ambiente il libro che racconta la prima edizione di Appennino Bike Tour (http://appenninobiketour.com/), staffetta cicloturistica istituzionale che si è svolta tra 15 luglio e il 25 agosto 2017: 42 tappe, dalla Liguria alla Sicilia, attraverso 14 regioni, 23 province, 296 comuni e 25 Parchi Nazionali e Regionali.

giovedì, 25 gennaio 2018, 13:18

Si chiama Hub Co-design e servizio civile. Si tratta di un progetto di ricerca che punta a migliorare il servizio dei giovani volontari all'interno del mondo delle cooperative toscane. E' la prima delle azioni concrete del protocollo firmato, lo scorso novembre in occasione della giornata del servizio civile, fra Confcooperative Toscana e il Dipartimento Scienze Formazione e...

giovedì, 25 gennaio 2018, 11:25

Approvati dalla giunta regionale nel corso dell'ultima seduta gli indirizzi per un bando di prossima pubblicazione destinato a sostenere le micro, piccole e medie imprese toscane che intendono conoscere il proprio posizionamento rispetto alle tecnologie di Industria 4.0.

mercoledì, 24 gennaio 2018, 17:10

Martedì 28 febbraio, al Teatro Alfieri di Castelnuovo in Garfagnana, si terrà il concerto gratuito, con inizio alle 21, dell'orchestra New England Conservatory di Boston, composta da circa 40 elementi, in viaggio di piacere in Italia,

martedì, 23 gennaio 2018, 23:00

Le incertezze regolamentari relative alle nuove norme sull’installazione dei nuovi serbatoi di sicurezza e problemi organizzativi hanno costretto la scuderia Balestrero a rimandare il Rally del Carnevale che era stato messo in calendario nell’ultimo week end di febbraio (24-25).

martedì, 23 gennaio 2018, 13:32

A febbraio si terranno nuovamente i corsi per figurinai con una novità rispetto alla scorsa edizione, ovvero la possibilità di effettuare l'iscrizione ad un corso "avanzato" in proseguimento di quello già fatto l'anno scorso. Sia nel bando che nel modulo di domanda saranno presenti tre possibili percorsi e sarà realizzato...

lunedì, 22 gennaio 2018, 15:31

Chi è sopravvissuto avrebbe il diritto (e tutte le ragioni) per dimenticare. Gli altri hanno però il dovere di ricordare. La Toscana riparte dalle leggi razziali coloniali del 1937, che precedettero di un anno le leggi antisemite del 1938, per raccontare le deportazioni e gli orrori dei campi di sterminio nazisti.

lunedì, 22 gennaio 2018, 15:30

E' uscito il nuovo bando per il contributo affitto Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. Il bando è rivolto ai giovani toscani dai 18 ai 34 anni che intendono uscire dal proprio nucleo familiare d'origine, usufruendo di un contributo della durata di tre anni per il pagamento del...

lunedì, 22 gennaio 2018, 11:45

I giovani agricoltori hanno bisogno di una normativa "sostenibile" per i piccoli invasi, fondamentali per affrontare le annate anomale sempre piu' frequenti. L'appello alla Regione Toscana oggi competente delle regole, da rivedere, per i laghetti, che manca l'obiettivo promesso della semplificazione e si dimentca della valenza ambientale.