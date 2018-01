Lunga percorrenza: positivo incontro Regione-Trenitalia

venerdì, 19 gennaio 2018, 16:51

Nessun servizio Freccia Bianca o Intercity a rischio nell'anno 2018 sulla Tirrenica e sulla dorsale; massimo impegno da parte di Trenitalia per portare avanti e consolidare il percorso di riqualificazione dei treni Intecity; confronto aperto per garantire il massimo coordinamento nella programmazione nazionale e regionale. E' questo, in sintesi, l'esito dell'incontro tra il direttore della Divisione passeggeri Long Haul di Trenitalia e l'assessore ai trasporti della Regione Toscana.

Nel corso dell'incontro Trenitalia ha illustrato i programmi per il miglioramento e la ricerca di una maggiore regolarità dei treni Intercity, tutti confermati in conseguenza del contratto di servizio firmato con il Ministero dei trasporti. Confermati anche per il 2018 tutti i treni Freccia Bianca attualmente programmati sulla Tirrenica. E proprio per portare a compimento la riflessione avviata sulla linea Tirrenica, è stato concordato un prossimo incontro per definire strategie condivise e coordinare al meglio l'attuale programmazione.