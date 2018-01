Maltempo, da stasera codice arancione per mareggiate sulla costa centrale

Altre notizie brevi

lunedì, 15 gennaio 2018, 15:36

E' uscito in libreria a dicembre il volume "Ricette e salute", edito da Giunti e "timbrato" Regione Toscana, che coniuga l'interesse mediatico sulle tradizioni alimentari toscane con un'attenzione crescente ai valori di salute dei comportamenti alimentari.

lunedì, 15 gennaio 2018, 12:51

“Le affermazioni di Sguanci su Mussolini sono inaccettabili e irresponsabili. Un rappresentante delle istituzioni non può permettersi di liquidare il ventennio fascista con chiacchiere da bar , dimenticando cosa è stato davvero quel periodo per l’Italia: la dittatura, la repressione violenta di ogni forma di dissenso, il colonialismo, le leggi...

sabato, 13 gennaio 2018, 21:53

Sarà aperto da lunedì 15 a Carrara in via 7 Luglio 4 (davanti agli uffici tributi comunali) un Centro Servizi Sociali concernente il Patronato INAPI e il CAF Fenapi. Quello territoriale è il Riferimento di un'Organizzazione nazionale alla quale aderiscono, ad oggi, oltre 250.000 persone.

sabato, 13 gennaio 2018, 16:06

Una grande festa per dire grazie e per dare il giusto riconoscimento all'attività che il mondo del volontariato di protezione civile regionale ha svolto in un anno. Ma anche un'occasione per approfondire tutti gli aspetti che riguardano gli sviluppi del sistema di protezione civile nazionale e regionale.

venerdì, 12 gennaio 2018, 18:00

La segreteria della Uil pensionati provinciale di Lucca informa tutti gli iscritti alla Uil di Garfagnana e Mediavalle che è indetta un'assemblea per il 19 gennaio che si terrà alla sede della Uil Castelnuovo Garfagnana in via della Centrale alle ore 9.30 in prima convocazione e alle 10.30 in seconda convocazione.

giovedì, 11 gennaio 2018, 13:47

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che da domani (venerdì 12 gennaio 2018) sarà sospesa, per un necessario intervento di manutenzione straordinaria, l’attività della struttura di Dialisi di Castelnuovo Garfagnana.

giovedì, 11 gennaio 2018, 13:13

La nota è a firma del Partito della Rifondazione Comunista della Toscana: "Sono favorevolissimo al contratto a tutele crescenti (...) giro moltissimo la Toscana e incontro centinaia di lavoratori (...) nessuno mi parla dell'articolo 18". E' Renzi che parla? No è l'attuale presidente della Regione Toscana Enrico Rossi poco più...

giovedì, 11 gennaio 2018, 10:33

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana premia l’impegno dei giovani del territorio. Saranno ben 54 gli studenti della Garfagnana che premiati Sabato 13 gennaio alle ore 16,00 presso la Sala Congressi BVLG a Gramolazzo. L’evento permette finalmente di consegnare le borse di studio ai ragazzi meritevoli dopo l’annullamento per maltempo...

giovedì, 11 gennaio 2018, 10:01

Il via al referendum è stato dato ieri (mercoledì (10 gennaio) nel corso dei lavori della commissione Affari Istituzionali e Bilancio, presieduta da Giacomo Bugliani (Pd), che ha licenziato a maggioranza la proposta di deliberazione per l’indizione della consultazione.

mercoledì, 10 gennaio 2018, 10:03

Uno spettacolare incidente che ha coinvolto stamattina (mercoledì 10 gennaio), intorno alle 7.30, quattro mezzi alle porte di Castelnuovo di Garfagnana, in località Volcascio, ma che per fortuna non ha registrato feriti particolarmente gravi. Solo due persone sono state trasportate all'ospedale Santa Croce di Castelnuovo.