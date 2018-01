Rimandato il Rally del Carnevale, la classica gara d’apertura della stagione rallystica cambia data

martedì, 23 gennaio 2018, 23:00

Le incertezze regolamentari relative alle nuove norme sull’installazione dei nuovi serbatoi di sicurezza e problemi organizzativi hanno costretto la scuderia Balestrero a rimandare il Rally del Carnevale che era stato messo in calendario nell’ultimo week end di febbraio (24-25).

La Balestrero sta lavorando per trovare una data più favorevole e alla data che sta prospettandosi (il secondo fine settimana di marzo 10-11), si stanno aprendo anche altre opportunità in periodi inusuali alla gara versiliese.

Ancora qualche giorno per definire la data del Rally del Carnevale che è sempre stata una manifestazione di riferimento per gli appassionati non solo toscani e che ha sempre avuto un fascino particolare per le caratteristiche tecniche offerte e per la possibilità di essere un ottimo banco di prova per la stagione agonistica entrante.

La Balestrero, che è a buon punto per l’organizzazione, sta lavorando alacremente per poter offrire, come sempre, una gara degna della tradizione decennale che ha alle spalle.