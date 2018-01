Rincari frutta e verdura, Confagricoltura Toscana: “Le prime vittime sono gli agricoltori”

Altre notizie brevi

giovedì, 18 gennaio 2018, 12:43

L'Organizzazione Mondiale del Turismo dell'ONU (Unwto) ha assegnato, a Madrid,un prestigio premio per l"Innovazione nel turismo alla cooperativa La Valle dei Cavalieri di Succiso, Centro visita del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. La cooperativa-paese italiana, selezionata tra i finalisti, è salita sul podio come seconda classificata (la prima è un'impresa...

mercoledì, 17 gennaio 2018, 18:01

Un accordo importante, che amplia e intensifica la collaborazione tra Regione Toscana e Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (Unità produttiva dell'Agenzia Industrie Difesa). E' stato firmato stamani dall'assessore al diritto alla salute della Regione Toscana e dall'ingegner Gian Carlo Anselmino, direttore generale dell'Agenzia Industrie Difesa.

mercoledì, 17 gennaio 2018, 17:55

Rete, responsabilità e sostenibilità: sono le tre parole chiave del nuovo Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020. Stamani l'assessore regionale al diritto alla salute, al welfare e allo sport ha presentato al Consiglio Regionale l'informativa preliminare.

mercoledì, 17 gennaio 2018, 12:29

"La riorganizzazione della rete degli sportelli da parte degli istituti bancari ha visto coinvolte, nella nostra regione, in particolar modo le aree interne e le zone montane e marginali, interessate da tempo anche da un ridimensionamento di altri servizi che rivestono un ruolo cruciale per i cittadini, come ad esempio...

martedì, 16 gennaio 2018, 13:56

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per mareggiate e un codice giallo per vento dalle ore 20 della giornata di oggi, martedì 16 gennaio, alle ore 20 di domani, mercoledì.

lunedì, 15 gennaio 2018, 15:36

E' uscito in libreria a dicembre il volume "Ricette e salute", edito da Giunti e "timbrato" Regione Toscana, che coniuga l'interesse mediatico sulle tradizioni alimentari toscane con un'attenzione crescente ai valori di salute dei comportamenti alimentari.

lunedì, 15 gennaio 2018, 12:51

“Le affermazioni di Sguanci su Mussolini sono inaccettabili e irresponsabili. Un rappresentante delle istituzioni non può permettersi di liquidare il ventennio fascista con chiacchiere da bar , dimenticando cosa è stato davvero quel periodo per l’Italia: la dittatura, la repressione violenta di ogni forma di dissenso, il colonialismo, le leggi...

sabato, 13 gennaio 2018, 21:53

Sarà aperto da lunedì 15 a Carrara in via 7 Luglio 4 (davanti agli uffici tributi comunali) un Centro Servizi Sociali concernente il Patronato INAPI e il CAF Fenapi. Quello territoriale è il Riferimento di un'Organizzazione nazionale alla quale aderiscono, ad oggi, oltre 250.000 persone.

sabato, 13 gennaio 2018, 16:06

Una grande festa per dire grazie e per dare il giusto riconoscimento all'attività che il mondo del volontariato di protezione civile regionale ha svolto in un anno. Ma anche un'occasione per approfondire tutti gli aspetti che riguardano gli sviluppi del sistema di protezione civile nazionale e regionale.

venerdì, 12 gennaio 2018, 18:00

La segreteria della Uil pensionati provinciale di Lucca informa tutti gli iscritti alla Uil di Garfagnana e Mediavalle che è indetta un'assemblea per il 19 gennaio che si terrà alla sede della Uil Castelnuovo Garfagnana in via della Centrale alle ore 9.30 in prima convocazione e alle 10.30 in seconda convocazione.