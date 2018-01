Uil, assemblea indetta a Castelnuovo

Altre notizie brevi

giovedì, 11 gennaio 2018, 13:47

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che da domani (venerdì 12 gennaio 2018) sarà sospesa, per un necessario intervento di manutenzione straordinaria, l’attività della struttura di Dialisi di Castelnuovo Garfagnana.

giovedì, 11 gennaio 2018, 13:13

La nota è a firma del Partito della Rifondazione Comunista della Toscana: "Sono favorevolissimo al contratto a tutele crescenti (...) giro moltissimo la Toscana e incontro centinaia di lavoratori (...) nessuno mi parla dell'articolo 18". E' Renzi che parla? No è l'attuale presidente della Regione Toscana Enrico Rossi poco più...

giovedì, 11 gennaio 2018, 10:33

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana premia l’impegno dei giovani del territorio. Saranno ben 54 gli studenti della Garfagnana che premiati Sabato 13 gennaio alle ore 16,00 presso la Sala Congressi BVLG a Gramolazzo. L’evento permette finalmente di consegnare le borse di studio ai ragazzi meritevoli dopo l’annullamento per maltempo...

giovedì, 11 gennaio 2018, 10:01

Il via al referendum è stato dato ieri (mercoledì (10 gennaio) nel corso dei lavori della commissione Affari Istituzionali e Bilancio, presieduta da Giacomo Bugliani (Pd), che ha licenziato a maggioranza la proposta di deliberazione per l’indizione della consultazione.

mercoledì, 10 gennaio 2018, 10:03

Uno spettacolare incidente che ha coinvolto stamattina (mercoledì 10 gennaio), intorno alle 7.30, quattro mezzi alle porte di Castelnuovo di Garfagnana, in località Volcascio, ma che per fortuna non ha registrato feriti particolarmente gravi. Solo due persone sono state trasportate all'ospedale Santa Croce di Castelnuovo.

mercoledì, 10 gennaio 2018, 01:41

La strada statale del Brennero è stata chiusa ieri sera (martedì 9 gennaio) in entrambi in sensi di marcia, a circa 150 metri dal bivio di Limano a Bagni di Lucca per la caduta di alcuni massa. Sul posto è intervenuto l'Anas.

martedì, 9 gennaio 2018, 16:07

Domenica 14 gennaio si svolgeranno presso la sede del Soccorso Alpino in località Orto Murato le votazioni per il rinnovo del Consiglio di sezione degli Autieri d’Italia. E’ prevista la prima convocazione dell’assemblea elettorale dei soci alle 10:45 e la seconda convocazione alle 11:15.

martedì, 9 gennaio 2018, 12:16

Tra le misure di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi economica, viene confermato fino al 31 dicembre 2018 il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali (ticket) per i lavoratori disoccupati, in cassa integrazione e in mobilità residenti in Toscana e loro familiari a carico.

martedì, 9 gennaio 2018, 11:34

Primo fine settimana di saldi con un bilancio positivo ma senza particolari slanci, complice forse anche un clima piovoso e incerto che non ha certo favorito lo shopping. Da Confesercenti Toscana Nord arriva un primo sommario giudizio su questo fondamentale periodo per il commercio, periodo che negli ultimi anni è...

lunedì, 8 gennaio 2018, 16:36

“Un’azienda storica e radicata nel territorio in cui davvero innovazione fa rima con tradizione, sede di un ‘saper fare’ in grado di coniugare design e abilità alle tecniche manifatturiere più all’avanguardia. Questa è l’antica Valserchio srl e non posso che essere estremamente soddisfatto per il protocollo siglato oggi che prevede...