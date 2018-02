Allerta meteo: rinviate le partite del torneo di basket del Cefa di domenica 25 febbraio

sabato, 24 febbraio 2018, 16:16

A seguito dei bollettini meteo emessi, che anche se non particolarmente allarmanti, potrebbero comunque creare disagi in vaste aree della Toscana con precipitazioni di carattere nevoso, e quindi a tutela delle numerose persone che dovrebbero mettersi in viaggio per partecipare alla 1° giornata della Fase Regionale della “27° edizione del Torneo Internazionale di Minibasket - 16° Memorial Danilo Boschi” in programma domani domenica 25 febbraio a Castelnuovo di Garfagnana.