Ancora aperte le iscrizioni ai corsi di figurinai a Bagni di Lucca

Altre notizie brevi

sabato, 10 febbraio 2018, 17:00

Alessandro Bertolucci sarà in scena domenica 11 febbraio alle 17.15 nel Ridotto del teatro Alfieri: programmato nel dicembre scorso, e poi rinviato a causa del maltempo, Tornare; mangiare; raccontare chiuderà la stagione di Luci sulla VIA, manifestazione organizzata dalla compagnia teatrale Via Lattea di Castelnuovo di Garfagnana.

sabato, 10 febbraio 2018, 16:58

Arriva in lucchesia il Tour toscano di presentazione del programma PMI del Movimento 5 Stelle. Nell'incontro pubblico tenuto a Castelnuovo Garfagnana le ricette M5S per il rilancio e sostegno delle piccole e medie imprese.

sabato, 10 febbraio 2018, 15:34

Il Comitato Regionale Emergenza Sanità Toscana (C.R.E.S.T.), chiede di poter avere con Enrico Rossi un incontro in qualità di Presidente della Regione Toscana ed esponente del gruppo politico Liberi e Uguali prima delle elezioni parlamentari del prossimo 4 Marzo 2018 per discutere dei problemi della sanità nelle aree disagiate, montane...

sabato, 10 febbraio 2018, 11:57

Sono oltre 4500 gli studenti toscani dell'ultimo anno delle superiori che, a partire dallo scorso novembre, hanno preso parte (e prenderanno parte) agli incontri realizzati nell'ambito del progetto ‘Scuola al centro', lanciato dalla Regione per avvicinare il mondo della scuola e della formazione a quello del lavoro.

venerdì, 9 febbraio 2018, 15:57

11 cooperative attive sul territorio, 730 lavoratori che ogni giorno offrono servizi a più di 4mila persone. Sono i numeri di SO&Co, il consorzio di cooperative sociali che dal 1999 opera sul territorio provinciale con le sue realtà attive in diversi settori, dall'ambientale al turistico all'edilizia, poi asili nido, ludoteche e...

venerdì, 9 febbraio 2018, 12:46

Continua il grande successo di Buy Wine, ottava edizione della più importante iniziativa B2B per il settore vitivinicolo realizzata da Regione Toscana con la collaborazione di PromoFirenze, azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze. 215 produttori toscani, di cui 69 biologiche e biodinamiche, che presenteranno vini appartenenti a oltre...

giovedì, 8 febbraio 2018, 18:08

Con il via libera al regolamento attuativo, approvato nell'ultima seduta di Giunta, viene resa operativa la nuova legge regionale sulla gestione e il controllo del potenziale viticolo, che recepisce le novità che negli ultimi anni hanno interessato il settore vitivinicolo.Con questa legge la Regione Toscana dà attuazione alle disposizioni dei...

mercoledì, 7 febbraio 2018, 16:25

In Toscana ci sono 3.740 cooperative che danno lavoro a oltre 97mila persone. "E' l'economia che valorizza persone, territorio e comunità." Sono le parole di Claudia Fiaschi, presidente di Confcooperative Toscana, pronunciate nel corso dell'Assemblea regionale di Confcooperative Toscana. Un'occasione per fare il punto sullo stato di salute del settore.

mercoledì, 7 febbraio 2018, 10:06

Ecco i prossimi appuntamenti di campagna elettorale della lista CasaPound Italia in vista delle elezioni politiche del 4 marzo.

mercoledì, 7 febbraio 2018, 08:54

Venerdì 9 febbraio, alle 18, presso la Sala Suffredini di Castelnuovo si terrà una conferenza per celebrare il Giorno del Ricordo. Indetta dal gruppo consiliare di opposizione, i relatori Angiolo Masotti e Luigi Casanovi tratteranno gli argomenti relativi ai drammatici fatti del periodo 1943-1947 e che hanno riguardato la tragedia...