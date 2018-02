Domenica 11 febbraio al Ridotto dell'Alfieri c'è Alessandro Bertolucci

sabato, 10 febbraio 2018, 17:00

Alessandro Bertolucci sarà in scena domenica 11 febbraio alle 17.15 nel Ridotto del teatro Alfieri: programmato nel dicembre scorso, e poi rinviato a causa del maltempo, Tornare; mangiare; raccontare chiuderà la stagione di Luci sulla VIA, manifestazione organizzata dalla compagnia teatrale Via Lattea di Castelnuovo di Garfagnana.

Dopo il grande successo della serata dedicata al romanzo Se questo è un uomo, quello di domenica sarà un altro momento di riflessione, un’ulteriore occasione per stare accanto a Primo Levi: questa volta sarà al centro dell’attenzione il suo lungo ritorno in Italia dopo l’esperienza nel lager, nei mesi sospesi di viaggio attraverso un’Europa distrutta. Il pubblico farà esperienza di una Tregua silenziosa, una pausa tra le nazioni che fu specchio di una precaria serenità interiore.

I biglietti per lo spettacolo sono in prevendita senza costi aggiuntivi presso la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana, e saranno comunque disponibili in teatro la sera di spettacolo.

Questi i prezzi: €10 ingresso intero, €7 ridotto per under 25, over 65, soci Scuola Civica di Musica di Castelnuovo e soci associazione Progetto Donna.

BIOGRAFIA

Dopo il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, si perfeziona al Traverse Theatre di Edimburgo per debuttare in teatro nel Cyrano de Bergerac: collabora con il Teatro del Carretto e appare in film culto quali “Un tè con Mussolini” e “Callas forever” di Franco Zeffirelli, nonché in opere di Gabriele Muccino, Carlo Lizzani, Gianni Lepre, Ricky Tognazzi e Roberto Faenza. Diventa popolare presso il grande pubblico grazie a serie televisive e lungometraggi di grande successo per Rai e Mediaset.