Donazione alla Croce Verde, cda e volontari ringraziano

giovedì, 22 febbraio 2018, 09:41

Domani il candidato alla Camera nel Collegio Uninominale di Lucca per tutto il centrodestra Riccardo Zucconi ha in programma una giornata con le associazioni del lavoro: CISL, Conflavoro e Movimento Cristiano dei Lavoratori, in serata incontro con i lavoratori del settore edile

mercoledì, 21 febbraio 2018, 16:38

In Toscana la legge nazionale sull'obbligo delle vaccinazioni ha prodotto il suo effetto. Dal 7 giugno al 31 dicembre 2017, sono 30.586 i bambini e ragazzi "recuperati" in tutte le classi di età (0-16 anni), oltre la metà dei quali, 17.050, nella fascia di età 0-6 anni.

martedì, 20 febbraio 2018, 17:00

Novità nell'erogazione di finanziamenti a musei, reti di biblioteche e archivi in Toscana. Il sistema introdotto dalla giunta regionale è volto a garantire ai cittadini qualità dei servizi offerti da queste istituzioni culturali e una maggiore continuità.

martedì, 20 febbraio 2018, 15:01

L'Assemblea consultiva Mab Unesco si è tenuta a Parma e ha visto una grande partecipazione di amministratori e cittadini dell'Appennino tosco-emiliano. Si è trattato di un passaggio ancora iniziale di valore costituente e fondativo, dopo il primo svoltosi a Reggio Emilia un anno fa.

martedì, 20 febbraio 2018, 13:36

Stefano Baccelli, candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Lucca, Valle del Serchio, Massarosa, Viareggio e Piana di Lucca, domani, mercoledì 21 febbraio, alle 9.30 sarà al mercato di Gallicano. Dalle 10, invece, al mercato delle Tagliate di Lucca ci sarà il banchetto informativo del PD.

lunedì, 19 febbraio 2018, 15:23

La giunta regionale ha approvato una delibera con la quale vengono ridefiniti i criteri per l'iscrizione dei Comuni toscani nell'elenco delle località turistiche o città d'arte ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno. I nuovi criteri permetteranno una più semplice procedura per l'individuazione delle cosiddette località turistiche come previsto dalla normativa...

venerdì, 16 febbraio 2018, 17:52

E’ stato annullato per motivi tecnici il tradizionale Veglione della Pentolaccia al Renaissance Tuscany, nella tenuta del Ciocco, in programma la sera di domani, 17 febbraio.

venerdì, 16 febbraio 2018, 17:45

E' in programma per lunedì 19 febbraio alle 12.00 nel salone degli arazzi del Ministero dello sviluppo economico in via Vittorio Veneto a Roma la firma di tre intese per lo sviluppo tra lo stesso ministero e la Regione Toscana.

venerdì, 16 febbraio 2018, 15:30

Sabato 24 febbraio alle 10.45, al ristorante Circolo dei Forestieri, in piazza Jean Varraud a Bagni di Lucca, si terrà un incontro, aperto ai cittadini, con i due candidati del centro-destra Massimo Mallegni (candidato al Senato nel collegio di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze) e Riccardo Zucconi (candidato...

venerdì, 16 febbraio 2018, 14:47

Incontro pubblico con Massimo Mallegni aperto ai cittadini, imprenditori e simpatizzanti. Il tre volte sindaco di Pietrasanta e candidato al Senato della Repubblica nel collegio uninominale Toscana 5 che comprende Massa Carrara e Lucca e capolista nel listino proporzionale Toscana 1 che comprende Massa Carrara, Lucca Pistoia, Prato e Firenze è atteso sabato 17 febbraio, alle...