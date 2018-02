Elezioni, LeU: domenica Roberto Speranza a Castelnuovo Garfagnana

Altre notizie brevi

venerdì, 16 febbraio 2018, 17:52

E’ stato annullato per motivi tecnici il tradizionale Veglione della Pentolaccia al Renaissance Tuscany, nella tenuta del Ciocco, in programma la sera di domani, 17 febbraio.

venerdì, 16 febbraio 2018, 17:45

E' in programma per lunedì 19 febbraio alle 12.00 nel salone degli arazzi del Ministero dello sviluppo economico in via Vittorio Veneto a Roma la firma di tre intese per lo sviluppo tra lo stesso ministero e la Regione Toscana.

venerdì, 16 febbraio 2018, 15:30

Sabato 24 febbraio alle 10.45, al ristorante Circolo dei Forestieri, in piazza Jean Varraud a Bagni di Lucca, si terrà un incontro, aperto ai cittadini, con i due candidati del centro-destra Massimo Mallegni (candidato al Senato nel collegio di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze) e Riccardo Zucconi (candidato...

venerdì, 16 febbraio 2018, 14:47

Incontro pubblico con Massimo Mallegni aperto ai cittadini, imprenditori e simpatizzanti. Il tre volte sindaco di Pietrasanta e candidato al Senato della Repubblica nel collegio uninominale Toscana 5 che comprende Massa Carrara e Lucca e capolista nel listino proporzionale Toscana 1 che comprende Massa Carrara, Lucca Pistoia, Prato e Firenze è atteso sabato 17 febbraio, alle...

venerdì, 16 febbraio 2018, 14:46

Sportelli amministrativi delle Asl all'interno degli istituti penitenziari. O, viceversa, detenuti che vanno a lavorare nelle sedi Asl. Opportunità lavorative per i detenuti previste dall'accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e l'Umbria, siglato stamani dall'assessore regionale al diritto alla salute e al...

venerdì, 16 febbraio 2018, 14:44

Stefano Baccelli, candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Lucca, Valle del Serchio, Massarosa, Viareggio e Piana di Lucca, domani, sabato 17 febbraio, alle 11 sarà a Pieve San Lorenzo, nel comune di Minucciano, per la presentazione della nuova locomotiva diesel della società Dinazzano Po che si occuperà del trasporto dei...

venerdì, 16 febbraio 2018, 11:12

La Regione Toscana ha emesso un avviso pubblico per finanziare l'attività di formazione dei disabili che in questo momento non siano occupati.

giovedì, 15 febbraio 2018, 17:11

giovedì, 15 febbraio 2018, 12:27

Opportunità lavorative per i detenuti per attività di sportello amministrativo delle aziende sanitarie, sia all'interno degli istituti penitenziari che fuori, nelle sedi Asl. Le prevede un accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e l'Umbria.

giovedì, 15 febbraio 2018, 10:39

Assemblea Consultiva Permanente della Riserva di Biosfera MaB UNESCO Appennino Tosco Emiliano che si terrà lunedì 19 febbraio alle 15 presso la Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) in via F. Tanara 31 a Parma. L'incontro è a ingresso libero.UNESCO sviluppa dagli anni 70’ il programma Man and Biosphere (MaB) che mette...