Evento M5S PMI: “Basta Irap per microimprese e start-up, fine di studi di settore e aiuti ad edilizia sostenibile”

sabato, 10 febbraio 2018, 16:58

Arriva in lucchesia il Tour toscano di presentazione del programma PMI del Movimento 5 Stelle. Nell'incontro pubblico tenuto a Castelnuovo Garfagnana le ricette M5S per il rilancio e sostegno delle piccole e medie imprese.

"Dobbiamo tornare ad incentivare le piccole imprese, le attività commerciali e lo dobbiamo fare soprattutto in quei territori montani, dove la vita è sempre più difficile. Serve una classe politica in grado di saper ascoltare i cittadini, comprendere le loro necessità ed incentivare la professionalità. Noi diciamo basta ad una burocrazia asfissiante che ci allontana sempre più dalla competizione giornaliera. Noi diciamo basta agli studi di settore e alle vessazioni che ci impediscono di fare il nostro lavoro. Non possiamo passare 300 ore l’anno a rincorrere fogli e cartelle, riempire moduli e modelli. Vogliamo lavorare e trasmettere ai nostri figli quanto di più dignitoso possiamo dare: il nostro lavoro" così Piero Landi, candidato M5S e imprenditore, durante l'evento.

"Siamo l'unica forza politica credibile quando parla di PMI, perché proveniamo da questo mondo e sappiamo cosa chiede - ha aggiunto Laura Bottici - mentre altri fanno solo promesse e poi hanno dimostrato di non saperle mantenere, noi noi realmente aboliremo l'IRAP per le micro-imprese e le start-up, faremo compensazione tra cartelle ex Equitalia e crediti verso la Pubblica Amministrazione e aiuteremo l'edilizia sul fronte di ristrutturazioni e sostenibilità tramite i certificati di credito fiscale"