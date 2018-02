Giovanisì, da oggi le domande per il sostegno all'affitto di chi va a vivere da solo

Altre notizie brevi

lunedì, 5 febbraio 2018, 18:23

Saranno la popstar Sting e la moglie Trudie Styler, titolare della TENUTA IL PALAGIO, azienda vitivinicola in provincia di Firenze, ad aprire Anteprime di Toscana 2018, alla Fortezza da Basso di Firenze, l’evento inaugurale delle anteprime di 16 Consorzi toscani di tutela del vino, che si svolgerà sabato 10 febbraio...

lunedì, 5 febbraio 2018, 11:36

Sono i ristoranti Montagna Verde di Apella Licciana Nardi (MS), Podere Conti di Filattiera (MS) e Podere Cristina di Lesignano Bagni (PR) i tre finalisti che rappresenteranno la MAB dell'Appennino tosco-emiliano ad Alma - Scuola Internazionale di Cucina Italiana - il prossimo 26 marzo, quando nove chef si contenderanno il...

lunedì, 5 febbraio 2018, 10:31

Domani, 6 febbraio, è la giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili. Obiettivo: zero MGF. In questi anni la Regione Toscana ha dato il proprio contributo alla prevenzione e al contrasto del fenomeno e al sostegno delle donne che hanno subìto questa pratica.Piani di intervento, buone pratiche e prevenzione ma...

lunedì, 5 febbraio 2018, 00:09

Dopo il comunicato della Balestrero che il Rally del Carnevale non sarebbe stato disputato nella data prevista (l’ultimo week end di febbraio) decisa ed approvata dalla federazione Acisport la nuova data. Sarà infatti ad agosto, il diciannove, la nuova data del Rally del Carnevale, quindi in piena estate stravolgendo quindi...

sabato, 3 febbraio 2018, 17:54

È partita oggi dal Teatro Puccini di Firenze la campagna elettorale di Liberi e Uguali in Toscana, insieme al presidente nazionale Pietro Grasso: “Siamo la vera novità di queste elezioni, al centro del nostro programma la lotta alla disuguaglianza”.Il primo a salire sul palco è stato il governatore toscano Enrico Rossi: “Sono convinto...

venerdì, 2 febbraio 2018, 12:28

Torna il credito di imposta relativo alle spese sostenute dalle imprese del settore alberghiero per interventi rivolti alla riqualificazione delle proprie strutture ricettive. Il credito di imposta copre il 65 per cento delle spese ammissibili (nella precedente legge di Bilancio copriva il 30%) fino all'importo massimo di 200 mila euro...

mercoledì, 31 gennaio 2018, 15:03

Al via due nuovi bandi della Regione Toscana per il servizio civile regionale per 994 giovani. Pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, i due bandi sono finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo (Por Fse 2014-2020) e rientrano nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

mercoledì, 31 gennaio 2018, 09:31

"Insieme al museo", a metà prezzo. Regione Toscana e Unicoop lanciano un nuovo progetto, con visite domenicali al prezzo di un biglietto intero al posto di due, per i soci della cooperativa, in centouno musei, piccoli e grandi collezioni e tesori da scoprire.

mercoledì, 31 gennaio 2018, 09:02

Venerdì 2 febbraio 2018 presso l'Istituto Istruzione Superiore "Nelson Mandela" di Castelnovo ne' Monti (RE) dalle 14.00 alle 19.30 si svolgerà la semifinale del concorso "UPVIVIUM – Biosfera Gastronomica a Km 0".

martedì, 30 gennaio 2018, 17:03

Assegnato alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale il Fondo sanitario regionale per il 2018. Sono oltre 6 miliardi di euro - per la precisione 6.368.694.006 - che serviranno alle aziende per formare i bilanci preventivi del 2018.