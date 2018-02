Incendio in camera da letto, intossicato un anziano a Pescaglia

Altre notizie brevi

lunedì, 12 febbraio 2018, 11:14

3 mila lavoratori, 600 pescherecci e tutto l'indotto legato al mondo della pesca: un intero sistema economico in allarme per la cancellazione improvvisa del regime contributivo che da venti anni è applicato al sistema pesca, con la richiesta dei contributi Inps e Inail, maggiorati anche del 50%, per il 2017.

lunedì, 12 febbraio 2018, 11:13

I comuni toscani potranno contare su 56 milioni di euro che il Ministero dell'Istruzione ha appena stanziato per la messa in sicurezza dal rischio sismico delle scuole del loro territorio.

domenica, 11 febbraio 2018, 15:58

Tutti in larga parte soddisfatti gli utenti dei centri per l'impiego toscani sparsi per le regione in cinquantatré diversi sedi: soddisfatti sia i lavoratori in cerca di occupazione che le imprese a caccia di profili mirati. E' quanto emerge da due indagini a campione realizzate lo scorso anno, nel 2017.

domenica, 11 febbraio 2018, 15:07

Proposte di viaggio, spunti e approfondimenti tematici, 310 località per quasi 1.700 attrazioni, specialità enogastronomiche e artigianali, eventi e itinerari da esplorare col proprio smartphone e da percorrere a piedi, in bici, in moto o in auto, a seconda delle stagioni, degli interessi o della posizione geografica, per un totale...

domenica, 11 febbraio 2018, 13:23

La Toscana cambia passo e punta su Millennials e Second Comers, scommettendo sul fascino contemporaneo del suo patrimonio artistico e culturale e sugli angoli inesplorati di un territorio che è necessario visitare più volte. Un approccio alla promozione turistica completamente nuovo, quello che è stato illustrato oggi a Milano dal...

domenica, 11 febbraio 2018, 12:58

Un protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Associazione Stampa Toscana, in tema di correttezza delle informazioni relative alla salute e oggetto del diritto di cronaca, e di formazione degli operatori.

sabato, 10 febbraio 2018, 17:00

Alessandro Bertolucci sarà in scena domenica 11 febbraio alle 17.15 nel Ridotto del teatro Alfieri: programmato nel dicembre scorso, e poi rinviato a causa del maltempo, Tornare; mangiare; raccontare chiuderà la stagione di Luci sulla VIA, manifestazione organizzata dalla compagnia teatrale Via Lattea di Castelnuovo di Garfagnana.

sabato, 10 febbraio 2018, 16:58

Arriva in lucchesia il Tour toscano di presentazione del programma PMI del Movimento 5 Stelle. Nell'incontro pubblico tenuto a Castelnuovo Garfagnana le ricette M5S per il rilancio e sostegno delle piccole e medie imprese.

sabato, 10 febbraio 2018, 15:34

Il Comitato Regionale Emergenza Sanità Toscana (C.R.E.S.T.), chiede di poter avere con Enrico Rossi un incontro in qualità di Presidente della Regione Toscana ed esponente del gruppo politico Liberi e Uguali prima delle elezioni parlamentari del prossimo 4 Marzo 2018 per discutere dei problemi della sanità nelle aree disagiate, montane...

sabato, 10 febbraio 2018, 11:58

E' ancora possibile presentare domanda di iscrizione ai corsi di figurinai ed avere accesso agli ultimi posti disponibili sia per il corso di base che per il corso avanzato. Chi fosse interessato può contattare l'ufficio cultura e pubblica istruzione al numero 0583/809940; Il bando e modulo di domanda sono comunque...