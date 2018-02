Mallegni a Bagni di Lucca, incontro con i cittadini

venerdì, 23 febbraio 2018, 16:06

Massimo Mallegni a Bagni di Lucca per incontrare i residenti. Appuntamento sabato 24 febbraio, alle ore 11.00 al Circolo dei Forestieri (Piazza Jean Verraud, 10) con il tre volte sindaco di Pietrasanta e candidato al Senato della Repubblica per il centro destra nel collegio uninominale Toscana 5 ( Lucca e Massa Carrara) e capolista per Forza Italia nel listino proporzionale Toscana 1 ( Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze). L'incontro sarà l'occasione per illustrare ai cittadini i punti del programma del centro destra: dalla flat tax alla pensione minima passando per il reset fiscale, la revisione della legge Fornero, l'abolizione del bollo auto e dell'estensione delle prestazioni sanitarie. Per informazioni visita il sito www.massimomallegni.com