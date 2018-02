Nuove etichette su pasta, Confagricoltura Toscana: "Maggiore sicurezza alimentare, valorizzato grano toscano"

Altre notizie brevi

giovedì, 22 febbraio 2018, 18:29

Arriva immediata la controrisposta di Potere al Popolo Lucca al senatore Andrea Marcucci (Pd) sulla questione dei finanziamenti pubblici milionari ricevuti dalla sua azienda. "Il senatore PD Andrea Marcucci - si legge in una nota del gruppo -, in risposta al comunicato stampa con il quale denunciavano il gigantesco conflitto d'interessi...

giovedì, 22 febbraio 2018, 16:19

"Sono orgoglioso che l'azienda della mia famiglia abbia avviato un progetto di investimento ambizioso che porterà nuovi posti di lavoro e che il governo sostenga le aziende che assumono ed innovano. A chi fa polemiche assurde, chiedo: è preferibile la disoccupazione?".

giovedì, 22 febbraio 2018, 09:41

Domani il candidato alla Camera nel Collegio Uninominale di Lucca per tutto il centrodestra Riccardo Zucconi ha in programma una giornata con le associazioni del lavoro: CISL, Conflavoro e Movimento Cristiano dei Lavoratori, in serata incontro con i lavoratori del settore edile

giovedì, 22 febbraio 2018, 09:03

La Croce Verde Pubblica Assistenza di Lucca ha ricevuto una donazione in memoria della signora Laura Benedetti. “La somma – spiega la presidente Elisa Ricci –sarà utilizzata per l’ambulatorio infermieristico gratuito della sede di Lucca. Il consiglio di amministrazione ed i volontari ringraziano per il gesto di solidarietà”.

mercoledì, 21 febbraio 2018, 16:38

In Toscana la legge nazionale sull'obbligo delle vaccinazioni ha prodotto il suo effetto. Dal 7 giugno al 31 dicembre 2017, sono 30.586 i bambini e ragazzi "recuperati" in tutte le classi di età (0-16 anni), oltre la metà dei quali, 17.050, nella fascia di età 0-6 anni.

martedì, 20 febbraio 2018, 17:00

Novità nell'erogazione di finanziamenti a musei, reti di biblioteche e archivi in Toscana. Il sistema introdotto dalla giunta regionale è volto a garantire ai cittadini qualità dei servizi offerti da queste istituzioni culturali e una maggiore continuità.

martedì, 20 febbraio 2018, 15:01

L'Assemblea consultiva Mab Unesco si è tenuta a Parma e ha visto una grande partecipazione di amministratori e cittadini dell'Appennino tosco-emiliano. Si è trattato di un passaggio ancora iniziale di valore costituente e fondativo, dopo il primo svoltosi a Reggio Emilia un anno fa.

martedì, 20 febbraio 2018, 13:36

Stefano Baccelli, candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Lucca, Valle del Serchio, Massarosa, Viareggio e Piana di Lucca, domani, mercoledì 21 febbraio, alle 9.30 sarà al mercato di Gallicano. Dalle 10, invece, al mercato delle Tagliate di Lucca ci sarà il banchetto informativo del PD.

lunedì, 19 febbraio 2018, 15:23

La giunta regionale ha approvato una delibera con la quale vengono ridefiniti i criteri per l'iscrizione dei Comuni toscani nell'elenco delle località turistiche o città d'arte ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno. I nuovi criteri permetteranno una più semplice procedura per l'individuazione delle cosiddette località turistiche come previsto dalla normativa...

venerdì, 16 febbraio 2018, 17:52

E’ stato annullato per motivi tecnici il tradizionale Veglione della Pentolaccia al Renaissance Tuscany, nella tenuta del Ciocco, in programma la sera di domani, 17 febbraio.