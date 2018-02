Opportunità di lavoro per i detenuti, domani la firma di un accordo regione-amministrazione penitenziaria

Altre notizie brevi

giovedì, 15 febbraio 2018, 17:11

Incontro pubblico con Massimo Mallegni aperto ai cittadini, imprenditori e simpatizzanti. Il tre volte sindaco di Pietrasanta e candidato al Senato della Repubblica nel collegio uninominale Toscana 5 che comprende Massa Carrara e Lucca e capolista nel listino proporzionale Toscana 1 che comprende Massa Carrara, Lucca Pistoia, Prato e Firenze è atteso sabato 17 febbraio, alle...

giovedì, 15 febbraio 2018, 10:39

Assemblea Consultiva Permanente della Riserva di Biosfera MaB UNESCO Appennino Tosco Emiliano che si terrà lunedì 19 febbraio alle 15 presso la Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) in via F. Tanara 31 a Parma. L'incontro è a ingresso libero.UNESCO sviluppa dagli anni 70’ il programma Man and Biosphere (MaB) che mette...

mercoledì, 14 febbraio 2018, 17:01

Giornata all'insegna degli incontri politico-istituzionali giovedì 15 febbraio per il candidato alla Camera per tutto il centrodestra nel Collegio di Lucca Riccardo Zucconi. In mattinata previsto un vertice con il Sindaco di Castiglione Garfagnana Daniele Gaspari. In serata alla Circoscrizione Marco Polo di Viareggio Zucconi porterà un saluto agli esponenti della...

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:44

Ecco i prossimi appuntamenti di campagna elettorale della lista CasaPound Italia.

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:43

La mattina i due candidati per la lista Liberi e Uguali, Cecilia Carmassi (Camera) e Luca Baccelli (Senato) saranno al Mercato di Castelnuovo Garfagnana per incontrare i cittadini.

mercoledì, 14 febbraio 2018, 12:00

Si rinsalda l'amicizia tra la Toscana e la nazione Lakota, uno dei tre gruppi storici dei Sioux d'America (il ‘continente della tartaruga", come lo chiamano i nativi), nipoti di Nuvola Rossa, Toro Seduto e Cavallo Pazzo.

martedì, 13 febbraio 2018, 23:11

Inaugura la mostra "Popoli in movimento. Quando gli immigrati eravamo noi…" Fotografia di Francesco Malavolta e della Fondazione Paolo Cresci presso il CIAF Centro Infanzia Adolescenza Famiglia in Piazzetta San Giovanni a Gallicano.Testimonianze e lettere sulle esperienze migratorie di ieri… a cura di Emma Saisi … e di oggi con...

martedì, 13 febbraio 2018, 18:52

Bilanci in ordine, nessun blocco del turn over, sì alla stabilizzazione dei precari. E il ricorso alla Corte Costituzionale per la legge nazionale che impone di riportare la spesa per il personale al livello del 2004 meno l'1,4%. Ma anche correttivi sulla spesa farmaceutica.

martedì, 13 febbraio 2018, 14:22

Un protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Associazione Stampa Toscana che afferma una forte collaborazione per una corretta comunicazione a tutti gli organi di informazione (carta stampata, agenzie di stampa, radio, tv e online) delle informazioni oggetto del diritto di cronaca riguardanti l'attività del 118, anche attraverso l'organizzazione di incontri...

lunedì, 12 febbraio 2018, 11:49

L'episodio è accaduto stamattina, alle 7.45, in un'abitazione a Villa Roggio di Pescaglia, in località Colle. Un anziano signore è rimasto leggermente intossicato a causa di un incendio scoppiato in camera da letto per cause ancora tutte da accertare.