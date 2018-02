Parlamento Studenti, lanciata la guida al voto per le elezioni politiche 2018

Altre notizie brevi

venerdì, 23 febbraio 2018, 19:56

Il Presidente della Regione Toscana ha inviato una lettera ai soggetti che nei prossimi giorni di maltempo dovranno garantire ai cittadini l'erogazione dei servizi. Nella missiva si invita a "verificare preventivamente la propria organizzazione e in particolare l'effettiva operatività dei mezzi e l'adeguata disponibilità di sale per il contrasto delle...

venerdì, 23 febbraio 2018, 16:06

Massimo Mallegni a Bagni di Lucca per incontrare i residenti. Appuntamento sabato 24 febbraio, alle ore 11.00 al Circolo dei Forestieri (Piazza Jean Verraud, 10) con il tre volte sindaco di Pietrasanta e candidato al Senato della Repubblica per il centro destra nel collegio uninominale Toscana 5 ( Lucca e Massa Carrara) e capolista per Forza...

venerdì, 23 febbraio 2018, 15:07

E’ stato convocato il consiglio comunale di Borgo a Mozzano per il giorno mercoledì 28 febbraio alle 21. All’ordine del giorno:

venerdì, 23 febbraio 2018, 14:58

Sarà ‘Via Francigena Toscana' il primo prodotto turistico omogeneo che si appresta a nascere dopo l'entrata in vigore della legge regionale. Per fare il punto su stato dell'arte dei percorsi, manutenzione, valorizzazione turistica, ricettività e coordinamento con altri cammini, si è tenuta oggi, nell'Auditorium del Consiglio regionale a Firenze, la...

venerdì, 23 febbraio 2018, 14:57

Sabato 24 febbraio alle ore 10,45 i candidati del centrodestra alla Camera e al Senato Riccardo Zucconi e Massimo Mallegni incontreranno i cittadini di Bagni di Lucca con i quali si confronteranno sui programmi e sulle necessità del territorio.

venerdì, 23 febbraio 2018, 10:59

Dalla Valdichiana, lo storico "granaio dell'impero romano", dalla Maremma e dal Senese arriva il plauso alle nuove etichette per la pasta (e il riso) che consentono ai consumatori di conoscere il luogo di coltivazione del grano che devono essere ora indicate con chiarezza sulle confezioni.

giovedì, 22 febbraio 2018, 18:29

Arriva immediata la controrisposta di Potere al Popolo Lucca al senatore Andrea Marcucci (Pd) sulla questione dei finanziamenti pubblici milionari ricevuti dalla sua azienda. "Il senatore PD Andrea Marcucci - si legge in una nota del gruppo -, in risposta al comunicato stampa con il quale denunciavano il gigantesco conflitto d'interessi...

giovedì, 22 febbraio 2018, 16:19

"Sono orgoglioso che l'azienda della mia famiglia abbia avviato un progetto di investimento ambizioso che porterà nuovi posti di lavoro e che il governo sostenga le aziende che assumono ed innovano. A chi fa polemiche assurde, chiedo: è preferibile la disoccupazione?".

giovedì, 22 febbraio 2018, 09:41

Domani il candidato alla Camera nel Collegio Uninominale di Lucca per tutto il centrodestra Riccardo Zucconi ha in programma una giornata con le associazioni del lavoro: CISL, Conflavoro e Movimento Cristiano dei Lavoratori, in serata incontro con i lavoratori del settore edile

giovedì, 22 febbraio 2018, 09:03

La Croce Verde Pubblica Assistenza di Lucca ha ricevuto una donazione in memoria della signora Laura Benedetti. “La somma – spiega la presidente Elisa Ricci –sarà utilizzata per l’ambulatorio infermieristico gratuito della sede di Lucca. Il consiglio di amministrazione ed i volontari ringraziano per il gesto di solidarietà”.