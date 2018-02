"Primi di Toscana", entra nel vivo la sfida fra studenti di istituti alberghieri

Altre notizie brevi

sabato, 24 febbraio 2018, 18:22

I consiglieri del gruppo di opposizione hanno presentato un'interrogazione sulla Rocca Ariostesca, chiedendo al sindaco quale sarà la futura destinazione del monumento che sarà presto completamente restaurato. Inoltre si chiedono le modalità e le forme di utilizzo futuro della Rocca che assieme alla Fortezza di Mont'Alfonso, al Teatro Alfieri, al...

sabato, 24 febbraio 2018, 16:16

A seguito dei bollettini meteo emessi, che anche se non particolarmente allarmanti, potrebbero comunque creare disagi in vaste aree della Toscana con precipitazioni di carattere nevoso, e quindi a tutela delle numerose persone che dovrebbero mettersi in viaggio per partecipare alla 1° giornata della Fase Regionale della “27° edizione del...

venerdì, 23 febbraio 2018, 19:56

Il Presidente della Regione Toscana ha inviato una lettera ai soggetti che nei prossimi giorni di maltempo dovranno garantire ai cittadini l'erogazione dei servizi. Nella missiva si invita a "verificare preventivamente la propria organizzazione e in particolare l'effettiva operatività dei mezzi e l'adeguata disponibilità di sale per il contrasto delle...

venerdì, 23 febbraio 2018, 16:06

Massimo Mallegni a Bagni di Lucca per incontrare i residenti. Appuntamento sabato 24 febbraio, alle ore 11.00 al Circolo dei Forestieri (Piazza Jean Verraud, 10) con il tre volte sindaco di Pietrasanta e candidato al Senato della Repubblica per il centro destra nel collegio uninominale Toscana 5 ( Lucca e Massa Carrara) e capolista per Forza...

venerdì, 23 febbraio 2018, 16:05

Direttamente dal Liceo Classico di Firenze il Parlamento degli Studenti presenta la campagna di informazione per le prossime Elezioni Politiche 2018 rivolta a tutti gli studenti maggiorenni della Regione Toscana che saranno chiamati alle urne.

venerdì, 23 febbraio 2018, 15:07

E’ stato convocato il consiglio comunale di Borgo a Mozzano per il giorno mercoledì 28 febbraio alle 21. All’ordine del giorno:

venerdì, 23 febbraio 2018, 14:58

Sarà ‘Via Francigena Toscana' il primo prodotto turistico omogeneo che si appresta a nascere dopo l'entrata in vigore della legge regionale. Per fare il punto su stato dell'arte dei percorsi, manutenzione, valorizzazione turistica, ricettività e coordinamento con altri cammini, si è tenuta oggi, nell'Auditorium del Consiglio regionale a Firenze, la...

venerdì, 23 febbraio 2018, 14:57

Sabato 24 febbraio alle ore 10,45 i candidati del centrodestra alla Camera e al Senato Riccardo Zucconi e Massimo Mallegni incontreranno i cittadini di Bagni di Lucca con i quali si confronteranno sui programmi e sulle necessità del territorio.

venerdì, 23 febbraio 2018, 10:59

Dalla Valdichiana, lo storico "granaio dell'impero romano", dalla Maremma e dal Senese arriva il plauso alle nuove etichette per la pasta (e il riso) che consentono ai consumatori di conoscere il luogo di coltivazione del grano che devono essere ora indicate con chiarezza sulle confezioni.

giovedì, 22 febbraio 2018, 18:29

Arriva immediata la controrisposta di Potere al Popolo Lucca al senatore Andrea Marcucci (Pd) sulla questione dei finanziamenti pubblici milionari ricevuti dalla sua azienda. "Il senatore PD Andrea Marcucci - si legge in una nota del gruppo -, in risposta al comunicato stampa con il quale denunciavano il gigantesco conflitto d'interessi...