Rimandato al 19 agosto il Rally del Carnevale

Altre notizie brevi

sabato, 3 febbraio 2018, 17:54

È partita oggi dal Teatro Puccini di Firenze la campagna elettorale di Liberi e Uguali in Toscana, insieme al presidente nazionale Pietro Grasso: “Siamo la vera novità di queste elezioni, al centro del nostro programma la lotta alla disuguaglianza”.Il primo a salire sul palco è stato il governatore toscano Enrico Rossi: “Sono convinto...

venerdì, 2 febbraio 2018, 12:28

Torna il credito di imposta relativo alle spese sostenute dalle imprese del settore alberghiero per interventi rivolti alla riqualificazione delle proprie strutture ricettive. Il credito di imposta copre il 65 per cento delle spese ammissibili (nella precedente legge di Bilancio copriva il 30%) fino all'importo massimo di 200 mila euro...

mercoledì, 31 gennaio 2018, 15:03

Al via due nuovi bandi della Regione Toscana per il servizio civile regionale per 994 giovani. Pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, i due bandi sono finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo (Por Fse 2014-2020) e rientrano nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

mercoledì, 31 gennaio 2018, 09:31

"Insieme al museo", a metà prezzo. Regione Toscana e Unicoop lanciano un nuovo progetto, con visite domenicali al prezzo di un biglietto intero al posto di due, per i soci della cooperativa, in centouno musei, piccoli e grandi collezioni e tesori da scoprire.

mercoledì, 31 gennaio 2018, 09:02

Venerdì 2 febbraio 2018 presso l'Istituto Istruzione Superiore "Nelson Mandela" di Castelnovo ne' Monti (RE) dalle 14.00 alle 19.30 si svolgerà la semifinale del concorso "UPVIVIUM – Biosfera Gastronomica a Km 0".

martedì, 30 gennaio 2018, 17:03

Assegnato alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale il Fondo sanitario regionale per il 2018. Sono oltre 6 miliardi di euro - per la precisione 6.368.694.006 - che serviranno alle aziende per formare i bilanci preventivi del 2018.

martedì, 30 gennaio 2018, 15:25

Prima c'è stato il progetto "Toscana 100 Band", con cui la Regione ha voluto aiutare gli artisti emergenti. Poi l'anno successivo - un mese fa, a dicembre del 2017 -, è stata la volta di "Mai in silenzio", musica in questo caso contro la violenza di genere composta dagli studenti delle scuole.

lunedì, 29 gennaio 2018, 12:12

"Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare in Toscana" è il titolo del libro realizzato a cura della Società italiana medicina veterinaria preventiva (SIMeVeP) Toscana e del Sindacato italiano veterinari medicina pubblica (SIVeMP) della Toscana. Il volume verrà presentato domani, martedì 30 gennaio, alle ore 12, nella sala stampa di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo...

lunedì, 29 gennaio 2018, 11:46

Gli amatori Gallicano organizzano per sabato 3 febbraio alle ore 19:30 una cena a base di prodotti tipici di Gallicano. Minestrella con focaccia di granturco, Focacce leve con fagioli e salsiccia e per finire i dolci di carnevale: 13 euro bevande incluse.

venerdì, 26 gennaio 2018, 16:26

Cittadinanzattiva Toscana ha lanciato il progetto Dialogo, operativo dal mese di gennaio su tutto il territorio regionale e finanziato dalla Regione Toscana. Dialogo è un sondaggio online per aumentare nei cittadini toscani la conoscenza dei servizi socio sanitari e andare nella direzione di un loro migliore utilizzo, con particolare riguardo...