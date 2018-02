Visittuscany.com, il nuovo sito presentato oggi alla BIT 2018

domenica, 11 febbraio 2018, 15:07

Proposte di viaggio, spunti e approfondimenti tematici, 310 località per quasi 1.700 attrazioni, specialità enogastronomiche e artigianali, eventi e itinerari da esplorare col proprio smartphone e da percorrere a piedi, in bici, in moto o in auto, a seconda delle stagioni, degli interessi o della posizione geografica, per un totale di ben 9.300 contenuti dedicati alla grande ricchezza culturale e ambientale della Toscana. Visittuscany.com, il nuovo sito di destinazione della Toscana, è un progetto di Regione Toscana, realizzato da Fondazione Sistema Toscana con la collaborazione di Toscana Promozione Turistica e sostituisce www.turismo.intoscana.it. Il nuovo sito è stato presentato oggi alla BIT 2018 dall'assessore regionale al turismo, assieme al direttore di Fondazione Sistema Toscana Paolo Chiappini e al direttore di Toscana Promozione Turistica Alberto Peruzzini.

L'intero patrimonio editoriale prodotto in questi anni e le banche dati sono stati integrati con nuovi formati editoriali, modellati sulle esigenze dei visitatori digitali, e con le "voci della rete": esperienze, impressioni ed emozioni condivise sui social media dai turisti di tutto il mondo. Il risultato è una piattaforma dinamica e in continua evoluzione. Ai visitatori non resta che pianificare la propria vacanza entrando in contatto con le quasi 17.000 strutture ricettive toscane e approfittando delle offerte degli operatori turistici. Da luglio a dicembre 2017 Visittuscany.com ha registrato 1.340.000 visualizzazioni di pagina e quasi 800.000 visite effettuate da 620.000 visitatori unici. Il 55% degli utenti sceglie di navigarlo tramite dispositivo mobile. La maggior parte dei click arrivano dall'Italia (47%), seguita da Stati Uniti (17%) e Regno Unito (9%). Le top destination del pubblico italiano sono, nell'ordine: Pistoia, capitale itali ana della cultura 2017, Firenze e Siena. Leggermente diverse le preferenze dei visitatori anglofoni che cercano maggiormente contenuti su Firenze, Siena e Lucca. Tra i territori è il Chianti a mettere tutti d'accordo, posizionandosi al primo posto sia della classifica italiana sia di quella straniera.

L'ecosistema digitale - Uno degli aspetti più innovativi di visittuscany.com sarà presentata ad aprile e rappresenta la sostanziale evoluzione della sezione MAKE, il backoffice digitale che permetterà a tutti gli attori dell'ecosistema turistico di essere coinvolti attivamente. I Comuni, gli enti e le associazioni di promozione turistica o culturale potranno promuovere contenuti ed eventi, mentre le imprese che a vari livelli si occupano di turismo potranno usufruire della sezione Offerte per promuovere i propri pacchetti, tour o itinerari. Infine, ogni struttura ricettiva presente nel database regionale, nella sezione Alloggi potrà arricchire la propria scheda aggiungendo descrizioni, fotografie, servizi offerti.

I tre pilastri di visittuscany.com - Sono tre i concetti che hanno guidato la progettazione del nuovo sito: contenuto, esperienza e identità. Attraverso il mood visuale, le scelte fotografiche e video, una specifica identità grafica, visittuscany.com vuole restituire al viaggiatore l'essenza di una terra che esprime ovunque bellezza e armonia, in ogni stagione dell'anno. Un'esperienza di navigazione completamente ripensata, più semplice e intuitiva, accessibile ed immersiva. Il lettore avrà l'occasione di mettersi subito in viaggio ancor prima di partire, lasciandosi ispirare dai tanti capitoli di un racconto a più voci. Pregustare i deliziosi piatti della tradizione, immaginare un percorso slow sulla via Francigena o nella bellezza dei borghi e delle città d'arte più celebrate al mondo. Dal livello più alto del menu principale, passando per i livelli intermedi - rappresentati da Temi, Territori, P aesaggi e Stagioni, fino ad arrivare a quelli di maggior dettaglio, Idee, Itinerari e Proposte di viaggio, ma anche Località, Attrazioni e Prodotti - l'architettura di visittuscany.com è stata pensata per garantire la massima accessibilità delle informazioni, offrendo al tempo stesso al turista contenuti dinamici, georeferenziati e arricchiti dalle impressioni di chi c'è già stato, attraverso i contenuti social.

All'interno del sito non manca poi il richiamo a Toscana Ovunque Bella www.toscanaovunquebella.it. Nella scheda di ciascun Comune, infatti, viene suggerita la lettura della storia inedita collegata.