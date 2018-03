Cade dal tetto: interviene il Pegaso

Altre notizie brevi

mercoledì, 7 marzo 2018, 15:28

Più controlli sull'olio importato e un modello contributivo, quello OCM, che sostenga il settore olivicolo. Sono due le richieste che arrivano da ANGA Toscana per far fronte alle difficoltà crescenti che gli imprenditori dell'olio sono costretti ad affrontare nella nostra regione e più in generale in Italia.

mercoledì, 7 marzo 2018, 12:30

La pesca toscana parla al femminile. Delle 15 cooperative di pescatori aderenti a Federcoopesca-Confcooperative, tutte hanno in posizioni apicale una donna, come amministratrice, presidente o vicepresidente. Se in barca ci sono soprattutto uomini, a terra, a portare avanti l'attività, ci pensano le donne.

mercoledì, 7 marzo 2018, 12:03

Intraprendenti, determinate e con una passione per l'artigianato e la manifattura. È l'identikit dell'esercito di 15.324 donne toscane titolari di imprese artigiane. Sono il 14 per cento in più rispetto a dieci anni fa e il trend aumenta di anno in anno (la crescita maggiore del numero di imprenditrici nella...

mercoledì, 7 marzo 2018, 11:44

Si avvicina la data del 10 marzo, ultima scadenza entro la quale, in base alla legge nazionale sull'obbligo vaccinale (119 del 31 luglio 2017), le famiglie che hanno presentato l'autocertificazione dovrebbero presentare la documentazione che attesta le avvenute vaccinazioni.

mercoledì, 7 marzo 2018, 10:12

Sono 3.142 i casi di maltrattamenti e abusi approdati nel 2017 al Codice rosa nei pronto soccorso della Toscana: 2.592 sono maltrattamenti, abusi e stalking su adulti (nella stragrande maggioranza donne); 550 sono maltrattamenti e abusi su minori. E dal 2012 sono in tutto 17.363: 14.940 su adulti, 2.423 su minori.

martedì, 6 marzo 2018, 15:43

Il consigliere provinciale, nonché segretario della Lega, Simone Simonini esprime le sue sentite condoglianze per l'improvvisa perdita di Yuri Micchi.

martedì, 6 marzo 2018, 10:54

C'è chi aiuterà gli educatori dei nidi e degli spazi gioco, chi lavorerà con gli anziani e i migranti e chi farà esperienze nei servizi di informazioni turistica. Un'immersione nel mondo del lavoro attraverso la lente delle cooperative per 36 ragazzi dell'Istituto Morante-Ginori Conti di Firenze. E' il progetto di alternanza scuola lavoro...

sabato, 3 marzo 2018, 08:51

In Toscana sono oltre 15 mila i celiaci diagnosticati (pari allo 0,38 per cento della popolazione). Un dato che fa sì che a livello nazionale la nostra regione sia quella con la prevalenza media più alta di celiaci (fonte Relazione annuale al Parlamento 2015).

venerdì, 2 marzo 2018, 18:16

Firmato oggi in Regione un nuovo verbale d'intesa per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 75/2017 per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Questo secondo verbale è stato siglato sempre dal presidente della Regione, dall'assessore al diritto alla salute e dal direttore della direzione diritti di cittadinanza e coesione...

venerdì, 2 marzo 2018, 15:28

Consiglio dei cittadini per la salute e Comitati di partecipazione aziendali e di zona distretto, per una maggiore e più attiva partecipazione degli utenti alla pianificazione, programmazione e al buon funzionamento dei servizi sanitari. Sono gli organismi previsti da una delibera portata in giunta dall'assessore al diritto alla salute e...