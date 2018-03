Commercio, in arrivo avviso per riqualificazione dei centri commerciali naturali dei piccoli comuni

Altre notizie brevi

venerdì, 30 marzo 2018, 18:28

Un pool di agenzie formative di Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Grosseto e Firenze accreditate dalla Regione Toscana replica ad alcune illazioni e polemiche scatenate da alcune guide turistiche nazionali in merito al sistema dei corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Toscana."Sull’abilitazione alla professione di Guida Turistica assistiamo al trionfo della...

venerdì, 30 marzo 2018, 14:51

Codice giallo su tutta la Toscana per temporali e rischio idrogeologico e idraulico dalle ore 20 di stasera, venerdì, fino alla mezzanotte di domani, sabato 31 marzo.

venerdì, 30 marzo 2018, 13:35

Approvato dalla giunta regionale il Documento di promozione e valorizzazione dei Borghi di Toscana. Un atto che, a partire dai progetti inseriti all'interno del Programma Regionale di Sviluppo relativi al potenziamento dell'offerta turistica dei centri minori e delle azioni che in questo ambito sono contenute nel Documento Strategico Operativo Toscana...

mercoledì, 28 marzo 2018, 13:11

Stabilita dalla Regione l'organizzazione di setting di assistenza residenziale territoriale che possano assicurare una risposta adeguata ai bisogni delle persone in stato vegetativo e di quelle con grave disabilità conseguente a patologia neurologica. La giunta regionale lo ha fatto con una delibera proposta dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi...

martedì, 27 marzo 2018, 15:25

Il Bettolino di Foce di Comacchio nella Riserva della Biosfera Delta Po UNESCO vince il concorso gastronomico UPVIVIUM Biosfera Gastronomica a Km Zero 2017. Si aggiudicano il secondo e il terzo posto, rispettivamente, l'Agriturismo Montagna Verde di Apella (Licciana Nardi – Massa Carrara) nella Biosfera dell'Appennino tosco-emiliano che conquista anche...

lunedì, 26 marzo 2018, 18:46

Interventi antierosione: dalla Regione arrivano le linee guida che definiscono le modalità di rilascio delle autorizzazioni per le principali e varie opere di ripascimento che si eseguono lungo la fascia costiera. Il documento che è stato approvato oggi in Giunta, elaborato di concerto con ARPAT, recepisce e valorizza la recente...

lunedì, 26 marzo 2018, 09:25

Bagni di Lucca Servizi srl comunica che lunedì 2 aprile la raccolta rifiuti sarà regolarmente effettuata come da calendario con la raccolta dell'umido. Sarà chiusa al pubblico, invece, l'isola ecologica comunale.

lunedì, 26 marzo 2018, 09:17

Felice conclusione per l'intervento di ricerca dello scialpinsta scomparso ieri sera nella zona del Monte Rondinaio. Alla ricerca dell'uomo, esperto scialpinsta bolognese, una squadra della Stazione di Lucca del SAST e due squadre del Soccorso Alpino dell'Emilia Romagna. La ricognizione ha infatti interessato più versanti del gruppo del Monte Rondinaio.

domenica, 25 marzo 2018, 12:14

Un check up approfondito sulle nostre foreste, per sapere quanto si estendono, come stanno, per capire che attività vi si svolgono, per analizzare come vengono gestite e regolate, per guardare come affrontano i pericoli, per esempio gli incendi, E' questo il contenuto del Rapporto sullo stato delle foreste in Toscana...

sabato, 24 marzo 2018, 10:27

I Testimoni di Geova della valle del Serchio del barghigiano e della Garfagnana si riuniranno sabato 31 marzo dopo il tramonto per commemorare la morte di Cristo secondo la descrizione delle Sacre Scritture. Infatti la notte prima di morire Gesù comando ai suoi seguaci di commemorare la sua morte dicendo:...