Convegno della Misericordia di Borgo a Mozzano su disabilità e opportunità di lavoro

Altre notizie brevi

lunedì, 19 marzo 2018, 18:01

La Toscana sta uscendo progressivamente dalla siccità grazie agli effetti positivi delle precipitazioni sopra le medie in questo ultimo periodo. Viste anche le disponibilità di risorsa idrica, dunque, con marzo si chiude lo stato di emergenza idrica regionale emanato a giugno dell'anno scorso.

lunedì, 19 marzo 2018, 16:34

Migliorare la propria capacità di comunicare agli altri e metterla al servizio di una personale crescita professionale. Questo l’obiettivo di un corso gratuito che Confesercenti Toscana Nord, in collaborazione con Abc srl agenzia Unipol-Sai di Pisa, organizzano nel prossimo mese di aprile.

lunedì, 19 marzo 2018, 13:51

Una proposta di legge di iniziativa della giunta, che abroga la legge regionale n. 87 del 24 novembre 1997e stabilisce nuove regole per disciplinare i rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano in ambito regionale.

domenica, 18 marzo 2018, 13:55

Una proposta di legge di iniziativa della giunta regionale che disciplina i rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano in ambito regionale. E' stata approvata dalla giunta nel corso della sua ultima seduta.

sabato, 17 marzo 2018, 18:07

Brutto incidente stradale questa mattina, alle 9.30, sulla strada che collega Villa Collemandina a Sassorosso. Un'auto, con all'interno due persone, è andata a sbattere, per motivi ancora tutti da accertare, contro un muro. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze.

sabato, 17 marzo 2018, 16:11

La viticoltura toscana sbarca in Germania. La Regione Toscana sarà a fianco delle sue eccellenze alla fiera "Prowein 2018", la più importante del settore, in programma a Dusseldorf (Germania) dal 18 al 20 marzo.

venerdì, 16 marzo 2018, 16:52

«Se ne va un uomo speciale, che ha dedicato tutta la vita al volontariato, con quel suo stile originale e coinvolgente, sincero e diretto». Così Stefano Baccelli, consigliere regionale, commenta la scomparsa di Piero Mungai, storico presidente della Croce Verde di Lucca.

venerdì, 16 marzo 2018, 16:15

Codice giallo su tutta la Toscana per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore dalla mezzanotte di stasera, venerdì 16 marzo, fino alla mezzanotte di domani, sabato 17. Lo ha emesso la Sala operativa della protezione civile regionale in conseguenza del nuovo peggioramento meteo che annuncia piogge a partire dalle zone...

venerdì, 16 marzo 2018, 16:00

Sabato 7 aprile alle ore 21, presso il teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana si terrà il concerto degli Stàindùbatta insieme agli Esterina. All'ingresso del teatro ci sarà un'esposizione con foto della Garfagnana di Luca Famlonga. Il ricavato sarà donato in beneficenza all'associazione “Il sogno”.

venerdì, 16 marzo 2018, 15:55

Sarà assegnata a dieci realtà che in Toscana operano in maniera innovativa per lo sviluppo sostenibile del mondo agricolo la diciottesima edizione del premio Touring. Oggi a Firenze, i destinatari del premio sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato la vicepresidente del Touring Club Italiano...